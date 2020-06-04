Путин приказал незамедлительно бросить армию на борьбу с коронавирусом в Забайкалье

Президент попросил министра обороны Шойгу приступить и к развёртыванию госпиталя в Забайкалье, укомплектованного всем необходимым оборудованием и специалистами для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией. В регионе сложная обстановка.

Совещание с постоянными членами Совета Безопасности провел Владимир Путин 4 июня

Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности Российской Федерации 4 июня.

Дословно

В.Путин: Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Прежде чем мы начнём обсуждение вопросов повестки, хотел бы напомнить, что вчера исполнилось 28 лет со дня образования Совета Безопасности России.

Созданный в сложное для страны время, он стал одним из важнейших органов, обеспечивающих деятельность Президента по формированию внутренней, внешней и военной политики в области безопасности и за прошедшие годы сыграл действительно заметную роль в принятии многих серьёзных, а подчас и стратегических решений.

Хочу поблагодарить вас и всех сотрудников, ветеранов аппарата Совета Безопасности за добросовестную работу, за компетентность и основательный подход к выполнению поставленных задач.

В рамках деятельности Совбеза традиционно обсуждаются ключевые вопросы укрепления суверенитета, обороноспособности, государственной и общественной безопасности нашей страны, повышения её влияния на международной арене, вырабатываются долгосрочные меры в области социально‑экономического и научно‑технологического развития, ведётся большая информационно‑аналитическая и экспертная работа.

В последние месяцы на этой площадке повышенное внимание мы с вами уделяли вопросам борьбы с эпидемией коронавируса. Сейчас ситуация в целом по стране стабилизируется, улучшается, но, как уже говорил, нужно, безусловно, постоянно и самым тщательным образом отслеживать обстановку в каждом регионе и оперативно, незамедлительно реагировать на меняющуюся ситуацию.

В этой связи хотел бы обратить внимание на рост числа заболевших в Забайкальском крае: динамика там пока сложная, и с учётом этого нужно максимально быстро помочь региону, и прежде всего, конечно, речь идёт о возможностях системы здравоохранения.

Мы уже несколько раз применяли возможности Вооружённых Сил, Министерства обороны для борьбы с коронавирусной инфекцией – и за границей, и у нас в стране. Совсем недавно все были свидетелями, как Министерству обороны в сжатые сроки и с хорошим качеством удалось построить 16 госпиталей в разных регионах Российской Федерации, как быстро они развернулись в Дагестане, в некоторых других регионах действуют оперативно.

Поэтому прошу Министра обороны [С.Шойгу] незамедлительно приступить и к развёртыванию соответствующих структур госпиталя в данном случае в Забайкалье – госпиталя, укомплектованного всем необходимым оборудованием и специалистами для оказания помощи больным коронавирусом.

Это то, что хотел сказать в начале. Давайте перейдём к обсуждению сегодняшней повестки дня.

В совещании приняли участие Председатель Правительства Михаил Мишустин, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, Заместитель Председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, Руководитель Администрации Президента Антон Вайно, Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, Министр иностранных дел Сергей Лавров, Министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.