Задекларировал доход в 1,8 млн рублей за 2019 года мэр Бердска Евгений Шестернин. Смотри декларации чиновников

Это почти на 326 тыс. больше, чем годом ранее. Больше почти на полмиллиона показала доход за прошлый год по сравнению с 2018-м замглавы по экономике Жанна Шурова.

Евгений Шестернин управляет Бердском с ноября 2015 года

Декларацию о доходах муниципальных служащих за 2019 год обнародовала мэрия Бердска сегодня, 4 июня.

Глава Бердска Евгений Шестернин задекларировал годовой доход в размере 1 млн 815 тыс. 282 рубля. Годом ранее его доходы составляли 1 млн 489 тыс. рублей. Недвижимое имущество бердского градоначальника за год не изменилось. Он по прежнему не имеет автомобиля в собственности.

Вице-мэр Бердска по экономике Жанна Шурова показала доход в сумме 1 млн 716 тыс. рублей. В 2018-м — 1 млн 260 тыс. рублей.

Доход заместителя главы по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова за 2019 год составил 1 млн 538 тыс. рублей. Годом ранее — 1 млн 405 тыс. рублей.

Больше других из сотрудников мэрии оказался годовой доход у замначальника управления экономического развития Евгений Абельганс. Он задекларировал 2 млн 546 тыс. рублей (в прошлом году — 730 тыс. рублей). Судя по декларации, чиновник продал квартиру.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации города Бердска за период с 01 января по 31 декабря 2019 года.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации города Бердска за период с 01 января по 31 декабря 2019 года.