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Задекларировал доход в 1,8 млн рублей за 2019 года мэр Бердска Евгений Шестернин. Смотри декларации чиновников

18:45 04.06.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Это почти на 326 тыс. больше, чем годом ранее. Больше почти на полмиллиона показала доход за прошлый год по сравнению с 2018-м замглавы по экономике Жанна Шурова.

Задекларировал доход в 1,8 млн рублей за 2019 года мэр Бердска Евгений Шестернин. Смотри декларации чиновников
Евгений Шестернин управляет Бердском с ноября 2015 года

Декларацию о доходах муниципальных служащих за 2019 год обнародовала мэрия Бердска сегодня, 4 июня.

Глава Бердска Евгений Шестернин задекларировал годовой доход в размере 1 млн 815 тыс. 282 рубля. Годом ранее его доходы составляли 1 млн 489 тыс. рублей. Недвижимое имущество бердского градоначальника  за год не изменилось. Он по прежнему не имеет автомобиля в собственности.

Вице-мэр Бердска по экономике Жанна Шурова показала доход в сумме 1 млн 716 тыс. рублей. В 2018-м — 1 млн 260 тыс. рублей.

Доход заместителя главы по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова за 2019 год составил 1 млн 538 тыс. рублей. Годом ранее —  1 млн 405 тыс. рублей.

Больше других из сотрудников мэрии оказался годовой доход у замначальника управления экономического развития Евгений Абельганс. Он задекларировал  2 млн 546 тыс. рублей (в прошлом году — 730 тыс. рублей). Судя по декларации, чиновник продал квартиру.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации города Бердска за период с 01 января по 31 декабря 2019 года.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации города Бердска за период с 01 января по 31 декабря 2019 года.

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