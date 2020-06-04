Массовая вспышка COVID-19: заразились сразу 40 работников мясокомбината под Псковом

Среди других очагов коронавируса в регионе — Моринский психоневрологический интернат, где заразились 30 постояльцев и 7 сотрудников, а также администрация Плюсского района — 11 заболевших из 29 сотрудников.

На мясокомбинате под Псковом выявили вспышку коронавируса

Более 40 случаев коронавируса выявлено у сотрудников колбасного цеха Великолукского мясокомбината в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«В настоящий момент на предприятии более 40 выявленных случаев, и работа Роспотребнадзора продолжается. Весь полуторатысячный коллектив колбасного цеха, где выявлен COVID-19, будет протестирован за счёт предприятия. Необходимые меры для обеспечения безопасности остальных работников также предприняты», — написал Ведерников в своем аккаунте в Instagram.

Среди других очагов коронавируса в регионе он назвал Моринский психоневрологический интернат, где, как сообщалось, заразились 30 постояльцев и 7 сотрудников, а также администрацию Плюсского района (11 заболевших из 29 сотрудников).

«Руководство… организаций, где за прошедшие несколько дней были выявлены очаги (помимо комбината, это администрация Плюсского района и Моринский психоневрологический интернат), будет во вторник отчитываться на координационном совещании по обеспечению правопорядка… По итогам обсудим необходимость применения мер ответственности», — отметил губернатор.

По данным областного оперативного штаба, на четверг в Псковской области выявлено 1130 случаев коронавируса против 1066 в среду. Выздоровели 417 человек, 10 – скончались.