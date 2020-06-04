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Массовая вспышка COVID-19: заразились сразу 40 работников мясокомбината под Псковом

19:24 04.06.2020 Фото: pixabay.com
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Среди других очагов коронавируса в регионе — Моринский психоневрологический интернат, где заразились 30 постояльцев и 7 сотрудников, а также администрация Плюсского района — 11 заболевших из 29 сотрудников.

Массовая вспышка COVID 19: заразились сразу 40 работников мясокомбината под Псковом
На мясокомбинате под Псковом выявили вспышку коронавируса
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Массовая вспышка COVID 19: заразились сразу 40 работников мясокомбината под Псковом

Массовая вспышка COVID-19: заразились сразу 40 работников мясокомбината под ПсковомШок: Незнакомые люди привезли нам еды. Коронавирус изменил наши жизни и нас самих, отметают жители БердскаЕщё 1461 новостей

Более 40 случаев коронавируса выявлено у сотрудников колбасного цеха Великолукского мясокомбината в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«В настоящий момент на предприятии более 40 выявленных случаев, и работа Роспотребнадзора продолжается. Весь полуторатысячный коллектив колбасного цеха, где выявлен COVID-19, будет протестирован за счёт предприятия. Необходимые меры для обеспечения безопасности остальных работников также предприняты», — написал Ведерников в своем аккаунте в Instagram.

Среди других очагов коронавируса в регионе он назвал Моринский психоневрологический интернат, где, как сообщалось, заразились 30 постояльцев и 7 сотрудников, а также администрацию Плюсского района (11 заболевших из 29 сотрудников).

«Руководство… организаций, где за прошедшие несколько дней были выявлены очаги (помимо комбината, это администрация Плюсского района и Моринский психоневрологический интернат), будет во вторник отчитываться на координационном совещании по обеспечению правопорядка… По итогам обсудим необходимость применения мер ответственности», — отметил губернатор.

По данным областного оперативного штаба, на четверг в Псковской области выявлено 1130 случаев коронавируса против 1066 в среду. Выздоровели 417 человек, 10 – скончались.

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Covid-19, 04 июня 2020 20:07
И кто из них заболел?
В условно ограниченных коллективах геномы антител в основном схожи по ранее перенесенным заболеваниям. Тесты реагируют на это, даже если несколько человек переболели год назад одним из типов коронавирусов со схожими с Ковид-19 симптомами.

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