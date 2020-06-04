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Пока родители пьянствовали: Выпала 3-летняя девочка с балкона на 12 этаже в Петербурге

19:38 04.06.2020 Фото: pixabay.com
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Ребенок в тяжелейшем состоянии доставлен в больницу. Мать и отец находились в сильном алкогольном опьянении. После выяснения всех подробностей случившегося может быть заведено уголовное дело.

Пока родители пьянствовали: Выпала 3 летняя девочка с балкона на 12 этаже в Петербурге
В Петербурге трехлетняя девочка выпала с 12-го этажа, пока родители пили

Инцидент произошел в среду вечером на улице Вавиловых. Трехлетняя девочка выпала с балкона с высоты 12-го этажа. За ее жизнь сейчас борются врачи в одной из больниц Петербурга.

Полиция установила, что в момент происшествия родители ребенка находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Пока в отношении родителей девочки — мужчины 1980 года рождения и женщины 1982 года рождения — составлены административные протоколы о появлении в общественном месте в состоянии опьянения, поскольку оба вернулись в квартиру незадолго до несчастья с ребенком.

После выяснения всех подробностей случившегося может быть заведено уголовное дело.

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