Пока родители пьянствовали: Выпала 3-летняя девочка с балкона на 12 этаже в Петербурге

Ребенок в тяжелейшем состоянии доставлен в больницу. Мать и отец находились в сильном алкогольном опьянении. После выяснения всех подробностей случившегося может быть заведено уголовное дело.

В Петербурге трехлетняя девочка выпала с 12-го этажа, пока родители пили

Инцидент произошел в среду вечером на улице Вавиловых. Трехлетняя девочка выпала с балкона с высоты 12-го этажа. За ее жизнь сейчас борются врачи в одной из больниц Петербурга.

Полиция установила, что в момент происшествия родители ребенка находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Пока в отношении родителей девочки — мужчины 1980 года рождения и женщины 1982 года рождения — составлены административные протоколы о появлении в общественном месте в состоянии опьянения, поскольку оба вернулись в квартиру незадолго до несчастья с ребенком.

После выяснения всех подробностей случившегося может быть заведено уголовное дело.