Пырнул ножницами продавщицу и ее сына за просьбу надеть маску психбольной пенсионер в Тамбовской области

Нападавшего поместили в больницу. Пострадавшие живы, им оказана медицинская помощь.

В магазине «Магнит» в Бердске от покупателей требуют надеть маски

В Моршанске 4 июня произошло нападение на сотрудников магазина бытовой химии в микрорайоне Химмаш.

Утром в магазин пришёл 71-летний мужчина. Продавец попросила его надеть маску. В ответ на это посетитель достал принесённые с собой ножницы и напал на сотрудницу торговой точки. На помощь женщине бросился её сын, тоже находившийся в магазине. Нападавший ранил и его. Сотрудники вызвали полицию.

Стражи порядка задержали пенсионера. Оказалось, что мужчина страдает психическим заболеванием и состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. В настоящее время нападавшего поместили в больницу.

— Пострадавшие живы, им оказана медицинская помощь, — прокомментировала РИА «ТОП68» заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Тамбовской области Нина Крус.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердские магазины тоже требуют обязательное ношение масок. Но и в Бердске покупатели скандалят из-за этого условия. По меньшей мере троих покупателей без масок суд оштрафовал.