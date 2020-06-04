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Пырнул ножницами продавщицу и ее сына за просьбу надеть маску психбольной пенсионер в Тамбовской области

19:48 04.06.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Нападавшего поместили в больницу. Пострадавшие живы, им оказана медицинская помощь.

Пырнул ножницами продавщицу и ее сына за просьбу надеть маску психбольной пенсионер в Тамбовской области
В магазине «Магнит» в Бердске от покупателей требуют надеть маски

В Моршанске 4 июня произошло нападение на сотрудников магазина бытовой химии в микрорайоне Химмаш.

Утром в магазин пришёл 71-летний мужчина. Продавец попросила его надеть маску. В ответ на это посетитель достал принесённые с собой ножницы и напал на сотрудницу торговой точки. На помощь женщине бросился её сын, тоже находившийся в магазине. Нападавший ранил и его. Сотрудники вызвали полицию.

Стражи порядка задержали пенсионера. Оказалось, что мужчина страдает психическим заболеванием и состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. В настоящее время нападавшего поместили в больницу.

— Пострадавшие живы, им оказана медицинская помощь, — прокомментировала РИА «ТОП68» заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Тамбовской области Нина Крус.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердские магазины тоже требуют обязательное ношение масок. Но и в Бердске покупатели скандалят из-за этого условия. По меньшей мере троих покупателей без масок суд оштрафовал.

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От редакции

Вы надеваете маску в магазине?

Covid-19, 04 июня 2020 20:02
До чего довел народ кремлевский режим! Башни срывает и со стороны коронаверующих и у отрицающих.
Народ подавлен, затравлен ежедневной лживой статистикой, разобщен по степени отношения к проблеме, - на радость политтехнологам, срежиссировавшим все это.
Аноним, 04 июня 2020 21:02
Шикарный комментарий, держи пять, брат!

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