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Аннулировал фиктивный брак гражданина Таджикистана с жительницей Искитима районный суд

20:13 04.06.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Иностранец после брака намеревался получить разрешение на временное проживание в России. Но суд по инициативе прокуратуры доказал, что супруги вместе не жили и собирались разводиться.

Аннулировал фиктивный брак гражданина Таджикистана с жительницей Искитима районный суд
Прокуратура не поверила в истинность чувств супругов и «подала на развод»

Искитимским районным судом 22 мая 2020 года удовлетворено исковое заявление Искитимского межрайонного прокурора в интересах РФ к Садирову Х.М., Лячкиной К.В. о признании брака недействительным. Об этом сегодня, 4 июня, «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в прокуратуре Искитимского района.

Проведенной проверкой было установлено, что 18 декабря 2019 года Садиров  и Лычкина зарегистрировали брак без намерения создать семейные отношения. 24 декабря 2019-го Садиров, гражданин Республики Таджикистан, обратился в УВМ ГУ МВД России по Новосибирской области с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание.

Судом при рассмотрении иска установлено, что Садиров и Лычкина совместно не проживали, общее хозяйство не вели, в марте 2020 имели намерение расторгнуть брак, что свидетельствует о признаках фиктивности заключенного брака и направленности действий Садирова на преодоление административного барьера в сфере миграционного законодательства.

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