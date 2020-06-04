Аннулировал фиктивный брак гражданина Таджикистана с жительницей Искитима районный суд

Иностранец после брака намеревался получить разрешение на временное проживание в России. Но суд по инициативе прокуратуры доказал, что супруги вместе не жили и собирались разводиться.

Прокуратура не поверила в истинность чувств супругов и «подала на развод»

Искитимским районным судом 22 мая 2020 года удовлетворено исковое заявление Искитимского межрайонного прокурора в интересах РФ к Садирову Х.М., Лячкиной К.В. о признании брака недействительным. Об этом сегодня, 4 июня, «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в прокуратуре Искитимского района.

Проведенной проверкой было установлено, что 18 декабря 2019 года Садиров и Лычкина зарегистрировали брак без намерения создать семейные отношения. 24 декабря 2019-го Садиров, гражданин Республики Таджикистан, обратился в УВМ ГУ МВД России по Новосибирской области с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание.

Судом при рассмотрении иска установлено, что Садиров и Лычкина совместно не проживали, общее хозяйство не вели, в марте 2020 имели намерение расторгнуть брак, что свидетельствует о признаках фиктивности заключенного брака и направленности действий Садирова на преодоление административного барьера в сфере миграционного законодательства.