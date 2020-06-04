Аннулировал фиктивный брак гражданина Таджикистана с жительницей Искитима районный суд

Искитимским районным судом 22 мая 2020 года удовлетворено исковое заявление Искитимского межрайонного прокурора в интересах РФ к Садирову Х.М., Лячкиной К.В. о признании брака недействительным. Об этом сегодня, 4 июня, «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в прокуратуре Искитимского района.
Проведенной проверкой было установлено, что 18 декабря 2019 года Садиров и Лычкина зарегистрировали брак без намерения создать семейные отношения. 24 декабря 2019-го Садиров, гражданин Республики Таджикистан, обратился в УВМ ГУ МВД России по Новосибирской области с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание.
Судом при рассмотрении иска установлено, что Садиров и Лычкина совместно не проживали, общее хозяйство не вели, в марте 2020 имели намерение расторгнуть брак, что свидетельствует о признаках фиктивности заключенного брака и направленности действий Садирова на преодоление административного барьера в сфере миграционного законодательства.