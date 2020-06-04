Самовольно снес бульдозером муниципальный дом с двумя семьями покупатель земли в Новосибирской области

После покупки участка в Мочище он обнаружил, что там стоит дом, в котором живут люди. Выселить миром их не получилось. Тогда собственник пригнал строительную технику. СК возбудил уголовное дело за самоуправство и уничтожение чужого имущества. И выясняет, как власть продала участок с обременением.

Снес жилое помещение с личными вещами проживающих в нем лиц

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по материалам средств массовой информации о самовольном сносе жилого дома, сообщили 4 июня в региональном управлении Следственного комитета.

Следственными органами СКР по Новосибирской области по результатам доследственной проверки, организованной по материалам СМИ, возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее иные тяжкие последствия), ч.1 ст. 330 УК РФ (самоуправство).

По версии следствия, 17 марта 2020 года супружеская пара приобрела земельный участок, расположенный в микрорайоне Дом отдыха Мочище д.п. Мочище Новосибирского района Новосибирской области. В ходе землеустроительных работ глава семейства обнаружил, что на приобретенном земельном участке расположен дом, находящийся в муниципальной собственности, в котором проживают две семьи с несовершеннолетними детьми, одна из которых — по договору социального найма. Мужчина неоднократно предпринимал попытки выселить жильцов, после чего, 15 мая 2020 года самовольно, при помощи строительной техники, снес жилое помещение с личными вещами проживающих в нем лиц. В результате противоправных действий подозреваемого мэрии города Новосибирска был причинен значительный ущерб, а семьи с несовершеннолетними детьми лишились единственного жилья.

По уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Руководством следственного отдела главе Новосибирского района Новосибирской области направлено обращение о выделении пострадавшим семьям жилья в маневренном фонде и оказания им материальной помощи. Кроме того, следователем СКР в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц Администрации Новосибирского района и мэрии города Новосибирска по факту согласования и продажи указанного земельного участка при наличии обременений. Расследование продолжается.