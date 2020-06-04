04.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Самовольно снес бульдозером муниципальный дом с двумя семьями покупатель земли в Новосибирской области

21:48 04.06.2020 Фото: СКР
0

После покупки участка в Мочище он обнаружил, что там стоит дом, в котором живут люди. Выселить миром их не получилось. Тогда собственник пригнал строительную технику. СК возбудил уголовное дело за самоуправство и уничтожение чужого имущества. И выясняет, как власть продала участок с обременением.

Самовольно снес бульдозером муниципальный дом с двумя семьями покупатель земли в Новосибирской области
Снес жилое помещение с личными вещами проживающих в нем лиц

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по материалам средств массовой информации о самовольном сносе жилого дома, сообщили 4 июня в региональном управлении Следственного комитета.

Следственными органами СКР по Новосибирской области по результатам доследственной проверки, организованной по материалам СМИ, возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее иные тяжкие последствия), ч.1 ст. 330 УК РФ (самоуправство).

По версии следствия, 17 марта 2020 года супружеская пара приобрела земельный участок, расположенный в микрорайоне Дом отдыха Мочище д.п. Мочище Новосибирского района Новосибирской области. В ходе землеустроительных работ глава семейства обнаружил, что на приобретенном земельном участке расположен дом, находящийся в муниципальной собственности, в котором проживают две семьи с несовершеннолетними детьми, одна из которых — по договору социального найма. Мужчина неоднократно предпринимал попытки выселить жильцов, после чего, 15 мая 2020 года самовольно, при помощи строительной техники, снес жилое помещение с личными вещами проживающих в нем лиц. В результате противоправных действий подозреваемого мэрии города Новосибирска был причинен значительный ущерб, а семьи с несовершеннолетними детьми лишились единственного жилья.

По уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Руководством следственного отдела главе Новосибирского района Новосибирской области направлено обращение о выделении пострадавшим семьям жилья в маневренном фонде и оказания им материальной помощи. Кроме того, следователем СКР в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц Администрации Новосибирского района и мэрии города Новосибирска по факту согласования и продажи указанного земельного участка при наличии обременений. Расследование продолжается.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Почему продали участок с домом?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЗрелище не для слабонервных: Вскрывают асфальт в горпарке Бердска. Смотрите видео 2
23:30 04-06-2020
Зрелище не для слабонервных: Вскрывают асфальт в горпарке Бердска. Смотрите видео
Что нужно обязательно сделать на Троицу 7 июня 2020 года и когда будет родительский день перед сошествием Святого Духа 15
22:56 04-06-2020
Что нужно обязательно сделать на Троицу 7 июня 2020 года и когда будет родительский день перед сошествием Святого Духа
Что нужно сделать в полнолуние 5 июня 2020 года. Особенности этого дня по лунному календарю 3
22:50 04-06-2020
Что нужно сделать в полнолуние 5 июня 2020 года. Особенности этого дня по лунному календарю
7 июня 2020 года - Троица: что нельзя делать, какие приметы ведут к богатству, что нужно сделать обязательно в этот день? 7
22:50 04-06-2020
7 июня 2020 года - Троица: что нельзя делать, какие приметы ведут к богатству, что нужно сделать обязательно в этот день?
Лунный календарь посадки рассады на июнь 2020 года: что посадить с 1 по 10 июня 10
22:46 04-06-2020
Лунный календарь посадки рассады на июнь 2020 года: что посадить с 1 по 10 июня
Каким знакам зодиака следует ожидать судьбоносных событий после лунного затмения 5 июня 2020 года 1
22:42 04-06-2020
Каким знакам зодиака следует ожидать судьбоносных событий после лунного затмения 5 июня 2020 года
Край извращенности: Насиловал до выкидыша пред иконами свою жену экс-участник "Миража"
22:41 04-06-2020
Край извращенности: Насиловал до выкидыша пред иконами свою жену экс-участник
Сильнейшая магнитная буря в июне 2020 года: дата бури и как уберечь себя от последствий 44
22:40 04-06-2020
Сильнейшая магнитная буря в июне 2020 года: дата бури и как уберечь себя от последствий
Бердск"Теперь будем питаться только дошираком": Закрывают единственный буфет с 11 июня в поликлинике №1 Бердска 4
22:36 04-06-2020
БердскШок: Незнакомые люди привезли нам еды. Коронавирус изменил наши жизни и нас самих, отметают жители Бердска 2
22:35 04-06-2020
Шок: Незнакомые люди привезли нам еды. Коронавирус изменил наши жизни и нас самих, отметают жители Бердска