Ночью покажет ремонт Бердского шоссе министр транспорта Новосибирской области. О перекрытии дороги не сообщают

Анатолий Костылевский и подрядчики продемонстрируют в ночь на 5 июня журналистам укладку выравнивающего слоя на проезжей части в районе «Ленты».

В Бердске тоже ремонтируют дороги

В ночь на 5 июня состоится ночной пресс-тур на ремонт дороги в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом в четверг сообщили в правительстве Новосибирской области.

На мероприятии будут продемонстрированы работы по устройству выравнивающего слоя на Бердском шоссе.

Участие в мероприятии примут министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, представители заказчика объекта (мэрии Новосибирска) и подрядной организации.

Место сбора участников пресс-тура – Бердское шоссе, 2 (ориентир – гипермаркет «Лента»). Начало 4 июня в 23.00.