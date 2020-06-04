Выплату от Путина в 10 000 рублей ПФР Алтая выплатил не тем родителям. Идет розыск получателей

Пенсионный фонд просит всех родителей, которые получили единовременную выплату не на всех своих детей, обратиться с новым заявлением через портал Госуслуг. Технически вопрос для подачи новых заявлений решен, заверяют в ведомстве.

Почти пять месяцев есть на получение 10 тысяч от Путина

В отделение Пенсионного фонда России по Республике Алтай из федерального центра поступили документы на граждан, которые получили единовременную выплату 10 тыс. рублей не на всех своих детей в возрасте от 3 до 15 лет (включительно). Специалисты ПФР в срочном порядке отработали поступившие документы на более чем 2 тысячи детей, не получивших выплаты.

Статусы по прежним заявлениям на портале государственных услуг должны оперативно поменяться, что дает возможность подачи нового заявления на ребенка (детей), не получивших указанную выплату.

Пенсионный фонд России технически настроил работу системы таким образом, чтобы максимально быстро передать новые заявления на региональный уровень с целью их отработки и принятия по ним оперативного решения для назначения выплаты. Специалисты ПФР в Республике Алтай делают все возможное, чтобы завершить отработку новых пакетов документов в день их поступления в регион.

В этой связи Пенсионный фонд просит всех родителей, которые получили единовременную выплату не на всех своих детей, обратиться с новым заявлением через портал Госуслуг (технически вопрос для подачи новых заявлений решен). В случае невозможности по каким-то причинам подачи заявления через портал, специалисты фонда примут заявление в своих клиентских службах.

Обращаем внимание: прежде чем подавать новое заявление, необходимо позвонить на горячую линию в свое управление ПФР и уточнить, на кого из детей выплата не была назначена.