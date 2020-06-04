Закрывают на карантин из-за гигантского числа заразившихся COVID-19 Северодвинск с 6 июня

Рост заболеваемости в городе в 2,6 раза выше, чем на остальных территориях региона — 1200 человек. Судоремонтным заводам и оборонным предприятиям запретили возить работников из Архангельска и других населенных пунктов.

Северодвинск закроют на карантин

Власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск, где выявлено около 1 200 случаев заражения коронавирусом, в том числе на стратегических оборонных предприятиях. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

За последние несколько дней в Северодвинске наблюдается значительное увеличение числа случаев заражения коронавирусом, рост заболеваемости в городе в 2,6 раза выше, чем на остальных территориях региона.

«С 00 часов 6 июня до особого распоряжения ограничивается въезд на территорию Северодвинска и выезд из города», — говорится в сообщении. Как пояснили в пресс-службе, исключение будет сделано для граждан, которые прибывают в город и выезжают из него в связи с исполнением должностных обязанностей или для обращения за медицинской помощью, а также для спецслужб и тех, кто следует через территорию города транзитом в Онежский район.

Крупным заводам города (ОАО «ПО «Севмаш», ОАО «Центр судоремонта «Звездочка», ОАО «Северное производственное объединение «Арктика», ФГУП «Северный Рейд») рекомендовано прекратить организованную перевозку работников, проживающих на территориях Архангельска, Приморского района и Новодвинска к месту работы и обратно.

Кроме того, госслужащие, которые проживают в Северодвинске, но работают в других населенных пунктах, перейдут на удаленный формат работы.

По данным регионального оперативного штаба, в Архангельской области зафиксировано 2 587 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 698 пациентов выздоровели и выписаны, 4 человека умерли.