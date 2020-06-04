Край извращенности: Насиловал до выкидыша пред иконами свою жену экс-участник «Миража»

Роман не раз изменял супруге, унижал её при детях и злоупотреблял алкоголем. Однако сам артист после разрыва обвинял экс-жену в пристрастии к спиртному.

По словам Елены, за красивой картинкой счастливой семьи таился настоящий ужас Бывшая жена экс-участника группы «Мираж» Романа Жукова Елена, которая прожила с музыкантом 13 лет и родила семерых детей, рассказала о жутком случае из их семейной жизни. В 2008 году женщина стала жертвой сексуального насилия со стороны супруга, когда находилась на десятой неделе беременности. В результате у неё открылось кровотечение, а потом случился выкидыш.

<…> Я не смогла простить ему тот жёсткий насильственный секс, приведший к гибели ребёнка! Он насиловал меня, поставив лицом к иконам! Это был край извращённости и цинизма. Ради собственных животных инстинктов Роман довёл до этой трагедии Елена Жукова

По словам Елены, за красивой картинкой счастливой семьи таился настоящий ужас. Роман не раз изменял супруге, унижал её при детях и злоупотреблял алкоголем. Однако сам артист после разрыва обвинял экс-жену в пристрастии к спиртному.

Употребление алкоголя без разбора крепости и внушение самому себе, что я царь, живу, как хочу, и делаю, что хочу, приводило к тому, что крыша съезжала далеко и надолго. <…> Всё это, конечно же, сопровождалось многочисленными и разнообразными в плане изощрённых фантазий оскорблениями и угрозами в мой адрес, выставлением меня из дома ночью беременной, без денег Елена Жукова Употребление алкоголя без разбора крепости и внушение самому себе, что я царь, живу, как хочу, и делаю, что хочу, приводило к тому, что крыша съезжала далеко и надолго. <…> Всё это, конечно же, сопровождалось многочисленными и разнообразными в плане изощрённых фантазий оскорблениями и угрозами в мой адрес, выставлением меня из дома ночью беременной, без денег