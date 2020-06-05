05.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Подпишитесь на рассылку «Важные новости за день в Бердске»

18:08 05.06.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
2 1

Мы будем отбирать для вас от 5 до 12 новостей, которые случились в нашем городе. И вы будете получать эту «картину дня» на свой электронный ящик вечером текущего дня. 

Подпишитесь на рассылку Важные новости за день в Бердске
Приглашаем вас подписаться на рассылку  «Важные новости за день в Бердске»

Дорогие читатели, приглашаем вас подписаться на рассылку  «Важные новости за день в Бердске».
Мы будем отбирать для вас от 5 до 12 новостей, которые случились в нашем городе. И вы будете получать эту «картину дня» на свой электронный ящик вечером текущего дня.

Будем рады услышать ваши пожелания. Пока рассылка действует на базе самого сайта без привлечения сторонних сервисов. Возможно, в будущем мы улучшим ее визуально. Пока просим вас помочь нам развить рассылку. И, надеемся, для вас она будет экономить самый важный ресурс (и он не восполним! ) — время!

Мы любим вас и ценим каждую минуту, которую вы проводите на сайте www.kurer-sreda.ru

Подписаться на Рассылку «Важные новости за день в Бердске» можно по ссылке.

Если у вас есть вопросы по рассылке и пожелания, можете написать на WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10. Вам ответит главный редактор Галина Коморникова.

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Спасибо, что вы нами! Вопросы можно задать на WhatsApp редакции - 8-953-878-90-10.

Аноним, 13 февраля 2020 12:58
Вот честно не понимаю, зачем нужны рассылки на п/я, если проще зайти на сайт и посмотреть?
Аноним, 26 мая 2020 20:13
а рассылки платные? Если платные, то тогда понятно-о!

рассылка бесплатная! - редакция

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Спасает зараженных кенийцев в трущобах переболевший малярией и тифом эпидемиолог из Курска
19:16 05-06-2020
Спасает зараженных кенийцев в трущобах переболевший малярией и тифом эпидемиолог из Курска
Путин с ЧП в Норильске начал совещание с экологами
19:05 05-06-2020
Путин с ЧП в Норильске начал совещание с экологами
Хантарвиурс нашли в Китае. Нам всем крышка?
18:48 05-06-2020
Хантарвиурс нашли в Китае. Нам всем крышка?
Спала голодная на полу: истязала 7-летнюю дочерь полгода пьяная мать в Кузбассе
18:40 05-06-2020
Спала голодная на полу: истязала 7-летнюю дочерь полгода пьяная мать в Кузбассе
Скончалась радиоведущая и журналист Юлия Норкина на 53-м году жизни
18:29 05-06-2020
Скончалась радиоведущая и журналист Юлия Норкина на 53-м году жизни
Почему бесился Путин, объяснил Песков
18:21 05-06-2020
Почему бесился Путин, объяснил Песков
БердскПодпишитесь на рассылку "Важные новости за день в Бердске" 2
18:08 05-06-2020
Подпишитесь на рассылку
БердскОтказал в УДО экс-мэру Бердска Потапову суд в мае 2020. Он не работал на лесоповале, как его подельник Мухамедов
18:03 05-06-2020
Отказал в УДО экс-мэру Бердска Потапову суд в мае 2020. Он не работал на лесоповале, как его подельник Мухамедов
Умер актер Михаил Кокшенов в возрасте 83 лет 1
17:59 05-06-2020
Умер актер Михаил Кокшенов в возрасте 83 лет
БердскЕдят клубнику с цементом и дышат под трубами завода "ПК Кристалл" 12 лет жители Шипуновского микрорайона в соседнем Бердску Искитиме 1
17:50 05-06-2020
Едят клубнику с цементом и дышат под трубами завода