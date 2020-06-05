Вакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу

Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие.

Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие. Новосибирская птицефабрика ВНИМАНИЕ! ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ: -водитель (кат. Е) , график сменный, з/п 35000руб. -водитель ( кат.С.D), график сменный, з/п 25000руб. -тракторист, график сменный, з/п 25000руб. -водитель погрузчика, 5/2, 28-30000руб. -мастер колбасного цеха, график 5/2, з/п 23000руб. -мастер цеха переработки, график 2/2, з/п 28000руб. -заместитель руководителя санитарной службы, 5/2, по договоренности -мастер КИПиА, 5/2 , от 30000руб. .-ветеринарный врач, график 5/2, з/п от 30000руб. -менеджер по приему и обработке заказов, график 5/2, з/п 23000руб. -бухгалтер, график 5/2, з/п 24000руб. -бухгалтер-фактуровщик,график 5/2, з/п 25000руб. -бухгалтер расчетной группы, график 5/2, з/п 25000руб. -прессовщик-формовщик, график 5/2, з/п 28000руб. -укладчик-упаковщик, график сменный, з/п 25000руб. -ветеринарный лаборант,5/2, 21500руб. -старший ветеринарный лаборант, график 5/2, з/п 21500руб. -рабочие на производство, график 2/2, з/п 28000руб. -оператор птицефабрик и механизированнных ферм, гарфик 5/2 скользящий, з/п от 20000руб. -птицевод, график 5/2 , з/п 20000руб. -электрослесарь, 5/2, 25-27000руб. -электогазосварщик, 5/2, 20500руб. -слесарь-сантехник, график 5/2, з/п от 18000руб -учетчик, график 2/2, з/п 25000руб. -слесарь КИПиА, график 5/2, з/п от 25000руб. -слесарь-ремонтник, график 5/2, з/п 25000руб. -кладовщик 2/2, з/п 20000руб. Новосибирская область, Искитимский район, ст. Евсино, АО «Новосибирская птицефабрика», дополнительная информация по телефонам: 8-983-120-90-80, 8(383) 239-20-10 Служебный транспорт: Искитим, Улыбино, Легостаево, Гусельникова, Линево, Черепаново, Таскаево, Листвянка, Ургун, Лебедевка. ОТКРЫВАЕМ ТРАНСПОРТНУЮ ДОСТАВКУ из БЕРДСКА. Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие.

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