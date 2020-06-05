«Это вызов для меня»: новый директор КБУ Олег Новичонок хочет предугадать ожидания жителей Бердска

Олег Геннадьевич вступит в должность 8 июня. Всю жизнь он работает в сфере услуг, долго трудился в ПАО «Сбербанк». В КБУ 1,5 года исполнял обязанности замдиректора по экономике и финансам. Читайте интервью.

Новым директором КБУ Бердска назначен Олег Новичонок

Новым директором Комбината бытовых услуг Бердска назначен Олег Новичонок. Его кандидатуру утвердил мэр города Евгений Шестернин. Олег Геннадьевич рассказал в интервью «Курьер. Среда. Бердск», что хотел бы предугадать ожидания жителей города.

Напомним, должность руководителя КБУ до 5 июня исполняет Владимир Воспанчук.

Биография

Олег Новичонок родился в Куйбышеве в 1978 году. Имеет два образования: в 2000 году окончил Новосибирский государственный педагогический университет по специальности Математика и информатика. В 2007 году — Сибирскую aкадемию государственной службы (РАНХиГС при Президенте РФ) по специальности Финансы и кредит, Государственные и муниципальные кредиты. Женат, растит двоих сыновей.

Долгое время Новичонок работал в ПАО «Сбербанк». Начинал с 2005 года с должности начальник отдела в Новосибирск. С 2010 по 2015 год был там же управляющим. В 2016 году — ушел в Россельхозбанк начальником отдела розничных продаж в Новосибирске. А затем ушел на муниципальную службу.

С мая 2018 года по сентябрь 2019 работал заместителем директора по экономике и финансам Комбината бытовых услуг Бердска. В декабре 2019 года вновь вернулся в «Сбербанк» в качестве руководителя направления Центрального аппарата в Москве. Отмечает, что работал удаленно.

Боевой настрой

К должности Олег Новичонок приступает с боевым настроем. Говорит, что ему важен рост и развитие.

— Это для меня новый вызов, — сказал он «Курьер. Среда. Бердск» о назначении 4 июня.

Экономическая деятельность КБУ хорошо знакома ему. По поводу задолженностей перед ресурсными организациями он отмечает, что это не критичные моменты. А просто рабочие.

Напомним КБУ задолжал 326 млн рублей поставщикам ресурсов. Половина этого долга была властями погашена.

— Долги — это часть процесса, хозяйственной деятельности КБУ. Например, в этому году зима была теплая, и теперь жители платят меньше, а предприятие уже потерпело расходы. Отсюда появляется разница в расходах и доходах и долги. В этой ситуации важно понимать за счет чего эту задолженность можно снизить, — отметил Олег Геннадьевич.

Новичонок отметил, что ему хорошо знакома работа в КБУ, серьезных сложностей перед собой он не видит.

— Работа в КБУ мне хорошо знакома, все задачи. Просто добавилась ответственность, — сказал новый директор КБУ.

Работа в сфере услуг, работа с людьми — это всегда сложно, признается он. Нужной найти подход к каждому, всегда найдутся недовольные. Как Олег Новичонок к этому относится, он тоже рассказал «Курьер. Среда. Бердск»

— Любая руководящая должность — это всегда сложно. Я готов к этому. Но мне хотелось бы предугать ожидания жителей, руководства Бердска и продолжить полноценную работоспособность предприятия, — отметил Олег Геннадьевич в заключение.

Желаем Олегу Геннадьевичу успехов в новой должности!