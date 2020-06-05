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«Это вызов для меня»: новый директор КБУ Олег Новичонок хочет предугадать ожидания жителей Бердска

22:33 05.06.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Олег Геннадьевич вступит в должность 8 июня. Всю жизнь он работает в сфере услуг, долго трудился в ПАО «Сбербанк». В КБУ 1,5 года исполнял обязанности замдиректора по экономике и финансам. Читайте интервью.

Это вызов для меня: новый директор КБУ Олег Новичонок хочет предугадать ожидания жителей Бердска
Новым директором КБУ Бердска назначен Олег Новичонок

Новым директором Комбината бытовых услуг Бердска назначен Олег Новичонок. Его кандидатуру утвердил мэр города Евгений Шестернин. Олег Геннадьевич рассказал в интервью «Курьер. Среда. Бердск», что хотел бы предугадать ожидания жителей города.

Напомним, должность руководителя КБУ до 5 июня исполняет Владимир Воспанчук.

Биография

Олег Новичонок родился в Куйбышеве в 1978 году. Имеет два образования: в 2000 году окончил Новосибирский государственный педагогический университет по специальности Математика и информатика. В 2007 году — Сибирскую aкадемию государственной службы (РАНХиГС при Президенте РФ) по специальности Финансы и кредит, Государственные и муниципальные кредиты. Женат, растит двоих сыновей.

Долгое время Новичонок работал в ПАО «Сбербанк». Начинал с 2005 года с должности начальник отдела в Новосибирск. С 2010 по 2015 год был там же управляющим. В 2016 году — ушел в Россельхозбанк начальником отдела розничных продаж в Новосибирске. А затем ушел на муниципальную службу.

С мая 2018 года по сентябрь 2019 работал заместителем директора по экономике и финансам Комбината бытовых услуг Бердска. В декабре 2019 года вновь вернулся в «Сбербанк» в качестве руководителя направления Центрального аппарата в Москве. Отмечает, что работал удаленно.

Боевой настрой

К должности Олег Новичонок приступает с боевым настроем. Говорит, что ему важен рост и развитие.

— Это для меня новый вызов, — сказал он «Курьер. Среда. Бердск» о назначении 4 июня.

Экономическая деятельность КБУ хорошо знакома ему. По поводу задолженностей перед ресурсными организациями он отмечает, что это не критичные моменты. А просто рабочие.
Напомним КБУ задолжал 326 млн рублей поставщикам ресурсов. Половина этого долга была властями погашена.

— Долги — это часть процесса, хозяйственной деятельности КБУ. Например, в этому году зима была теплая, и теперь жители платят меньше, а предприятие уже потерпело расходы. Отсюда появляется разница в расходах и доходах и долги. В этой ситуации важно понимать за счет чего эту задолженность можно снизить, — отметил Олег Геннадьевич.

Новичонок отметил, что ему хорошо знакома работа в КБУ, серьезных сложностей перед собой он не видит.

— Работа в КБУ мне хорошо знакома, все задачи. Просто добавилась ответственность, — сказал новый директор КБУ.

Работа в сфере услуг, работа с людьми — это всегда сложно, признается он. Нужной найти подход к каждому, всегда найдутся недовольные. Как Олег Новичонок к этому относится, он тоже рассказал «Курьер. Среда. Бердск»

— Любая руководящая должность — это всегда сложно. Я готов к этому. Но мне хотелось бы предугать ожидания жителей, руководства Бердска и продолжить полноценную работоспособность предприятия, — отметил Олег Геннадьевич в заключение.

Желаем Олегу Геннадьевичу успехов в новой должности!

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От редакции

Интересна его личность?

Аноним, 04 июня 2020 16:00
Неужели не доходит до властей,есть же уже печальный опыт со дня развала СССР по сегодняшний день,человека ни дня не работающего на производстве ни в коем случае нельзя ставить руководителем производственной организации.Не задержится надолго новый ставленник в Кбу.
Виктор, 04 июня 2020 17:33
можно заключать пари- 90% уйдет в течении года или уйдут. Действительно производство это не бумажки в банке перекладывать. Будет много кто против моего мнения, но я думаю приземленно, много видел спецов с "удаленным допуском". Ругайте не ругайте, но я считаю, что это решение не серьезное и Новичонок должен в первую очередь понимать, что свои силы надо реально оценивать, этим и отличаются реальные руководители от виртуальных.
Смотрящий, 04 июня 2020 16:17
Вообще не интересна его личность - во первых первоначально он приходил вместе с Воспанчуком во вторых - замом по экономике недолго проработал, в третьих мэр слово дал что в понедельник 9 июня озвучит кандидатуру, сегодня 4 июня , а про кандидата Новичонка если уж на то пошло многие в кругах знали , через неделю после того как Воспанчук написал заявление. Надоели эти "тайны Мадридского двора" слуги народа, народ и дурят. Нужен Хозяйственник, Колхозник, кто своими руками это всё познал по карьерной лестнице.
Аноним, 04 июня 2020 17:38
была реальная кандидатура, очень хороший спец. из Новосибирска, вторая вроде директор ТГК 1 Блинов, но он сам отказался. Почему выбрали банкире не понятно и смешно. Что творится в Бердске, кошмар.
Аноним, 04 июня 2020 16:31
А какой это "вызов" для жителей Бердска...?
Аноним, 05 июня 2020 08:18
Аноним, вот когда зимой жопа примерзнет к батареи, может тогда поймете, что это за вызов для жителей
Аноним, 04 июня 2020 16:48
Сядет тоже. Если вовремя не уйдёт
Андрей, 04 июня 2020 18:10
Когда власти повзрослеют? Это ж в детстве всем объясняют -пироги печет,пирожник .Сапоги шьёт сапожник! Ну сколько можно не профессионалов сажать на руководящие должности!Посадят впоследствии ,пусть ни на кого не пиняет что подставили! Сам знал на что шел!
Аноним, 04 июня 2020 18:48
бухгалтер из пединститута. пропало паровое отопление в доме
Аноним, 04 июня 2020 21:09
на Носова похож ...
Горожанка, 05 июня 2020 23:15
Только бы работал, а не губы вареньем намазывал... Сходство большое до неприятности.
Аноним, 04 июня 2020 21:40
О страна сплошные кадровые недоразумения, журналист Роскосмосом руководит, бухгалтер борется с вирусами, строитель не годный к строевой армией командует,системщик правительством руководит,ну вот теперь банкир будет горводоканалом и котельными руководить. Чувствую недолго осталось всей этой смешной системе жить.
Аноним, 05 июня 2020 09:35
Да если бы банкир. Закончил пед, крутился то там то сям
Аноним, 04 июня 2020 22:31
Амое мнение что руководителем такого проблемного предприятия должен быть Хороший экономист ведь проблемы к предприятия экономические А вот заместителем у него должен быть ас в вопросах ЖКХ И вся команда должна должна быть мотивировать на хороший результат И именно от такого руководителя по моему убеждению этот результат зависит Посмотрим
Аноним, 05 июня 2020 11:57
экономист это вообще не профффесссия.
экономист это по сути фарцовщик из 1980 года.
Аноним, 05 июня 2020 09:57
Опять училка.
житель, 05 июня 2020 11:07
Ему детей то доверить нельзя,он ни дня не работал в школе,педагог! А как он может отличить,трубу
сварную от цельнотянутой. Ищут человека покладистого,послушного. Вот такой капитализм построил в РФ наш Обнулённый. Этот человек имеет
женские дипломы изначально отвергнув технический вуз.
Знаток, 05 июня 2020 12:29
Порядочный человек, с деловой хваткой, способный организовать и мотивировать людей. Не каждый готов взвалить на себя ответственность за проблемное предприятие, быть публичным. Надо верить в лучшие качества людей. Мыслящий человек образовывается всю жизнь, не важно с чего начиналось образование. Почитайте занятную статью Джека Ма - миллиардера,основателя Алибабы. «Люди судят тебя по твоему диплому. Они думают так: „У нас работают выпускники Гарварда, выпускники Стэнфорда, а ты никто“», — сказал Ма, который с трудом окончил школу и колледж. Прежде, чем он основал Alibaba, Ма отказали в работе 30 компаний.
Аноним, 05 июня 2020 15:58
знаток, не читай умные книжки и не интерпретируй чужие мысли на свой, мякго скажем не профессиональный взгляд. Начни с Маркса, который Карл
Аноним, 05 июня 2020 16:02
Ты наверное предлагаешь начать с преподавателя труда или няни дет. сада. Безответственное решение и в первую очередь со стороны самого назначенца.
Котельщик, 05 июня 2020 16:05
Ну хочу сообщить Вам, что господин Ма это комерс который всю сознательную жизнь работал на свой кошелек и в гос структурах никогда не работал на благо Китайского ЖЭУ
Сравнения не подходят
"Аноним", 05 июня 2020 18:47
Для "Знаток, 05 июня 2020 12:29": "Порядочный человек, с деловой хваткой, способный организовать и мотивировать людей...."- Уважаемый! Банкир-ростовщик, в принципе, не может быть порядочным человеком!

Ещё со времён сотворения Мира, вся история человечества, наглядно показывает и доказывает нам, что среди банкиров-ростовщиков это самое человечество ещё не встречало порядочных людей!
Гость, 05 июня 2020 17:42
Вот опубликуют его заработки и всё будет ясно - хочет он что-то предугадать или просто урвать?
"Аноним", 05 июня 2020 18:22
НВР: "Интересна его личность?"- Нет!
"Аноним", 05 июня 2020 19:31
НВР: "Интересна его личность?"- Абсолютно НЕТ! НО! Гораздо интереснее, как долго данный персонаж продержится в "седле"?!

И ещё более интересна, а со временем становится всё интереснее и интереснее, уже ставшая в г.Бердске именем нарицательным, пресловутая, абсолютно безграмотно-дилетантски-беззубо-непонятно-издевательская "кадровая политика", а точнее- её полное отсутствие, нашего главы- г-на шестернина!

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