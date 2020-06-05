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Купила сломанный глюкометр в подарок на 86-й день рождения матери пенсионерка в аптеке Бердска. Ей нахамили и не вернули деньги

22:30 05.06.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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Менять товар ей тоже не стали. В отделе защиты прав потребителей Роспотребнадзора пояснили — к сожалению, по закону медицинские приборы возврату и обмену не подлежат. Как теперь быть женщине с пенсией в 15 тыс. руб. — не ясно.

Купила сломанный глюкометр в подарок на 86 й день рождения матери пенсионерка в аптеке Бердска. Ей нахамили и не вернули деньги
Сломанный глюкометр пробрела жительница Бердска. Оказалось, вернут его или поменять она не может

Купила сломанный глюкометр в «Аптеке-54» Ольга из Бердска на день рождения матери и не смогла его обменять или вернуть деньги. Женщина была очень расстроена и зла, возмущенная она пришла в редакцию «Курьер. Среда Бердск». Глюкометр нужен для измерения уровня сахара в крови при диабете.

Ольга привыкла, что бракованный товар продавцы обычно могут поменять, но здесь ситуация сложилась совершенно иначе. Женщина сама пенсионерка и покупала измерительный прибор маме в подарок.

— Я купила глюкометр за 584 рубля и тест-полоски за 900 рублей. Пришла радостная к маме, а он не работает — не прокалывает палец. Я тут же вернулась в аптеку и провела там два часа. Мне не хотели возвращать деньги и не стали его заменять. Аппарат забрали на экспертизу, — возмущена Ольга.

Как ей теперь быть и что дарить матери — она в смятении. Для нее 1, 5 тыс рублей — это весомая сумма. Ольга получает лишь пенсию в 15 тыс. рублей. Покупать новый или ждать возврата — женщина в растерянности. К тому же тест полоски теперь тоже нельзя использовать с другим аппаратом.

Кроме того Ольге нагрубили в аптеке — заведующей так и не нашлось. Трубку взяла какая-то женщина и даже не захотела представиться. При просмотре другого нового аппарата из «Аптеки-54», он тоже оказался сломанным.

«Курьер. Среда. Бердск» связался с операторами «Аптеки-54» и попросил комментарий руководства. На руководителей никто не перевел, были взяты контакты для обратного звонка. Но за день 4 июня с редакцией от аптеки так никто и не связался.

В отделе защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Новосибирской области рассказали «Курьер Среда Бердск», что не поменяв аппарат, сотрудники аптеки поступили по закону, каким бы он не был.

— Да, действительно в соответствии с постановлением правительства РФ №55 медицинские приборы обмену и возврату не подлежат. Их забирают на экспертизу. К тому же если окажется, что покупатель сам виноват в поломке, ему придется возместить затраты компании на экспертизу, — сказали специалисты 4 июня.

Этому Ольга еще больше удивилась. Ведь она знает, что ничего не ломала. К тому же среди ее друзей была схожая ситуация — они также приобрели глюкометр, который оказался нерабочим.
Как только руководство аптеки свяжется с редакцией «Курьер. Среда. Бердск» и будет официальный комментарий, мы опубликуем продолжение.

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От редакции

Справедливо?

Аноним, 05 июня 2020 10:38
Спасибо, озвучили эту аптеку-54. Теперь туда ни ногой! И всем советую.
моё мнение, 05 июня 2020 11:40
"В отделе защиты прав потребителей Роспотребнадзора пояснили — к сожалению, по закону медицинские приборы возврату и обмену не подлежат."

Обмену не подлежит, согласен! Но товар ненадлежащего качество они обязаны по защите прав потребителя отправить на экспертизу! В чём проблема? Если эксперты подтвердят заводской брак то деньги обязаны вернуть! Или это такой новый способ мошенничества, который узаконили, если брак продают через аптеки, то покупатель виновен по умолчанию? В данном случае на лицо полнейшая некомпетентность и халатное отношение к работе!

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