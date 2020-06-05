Едят клубнику с цементом и дышат под трубами завода «ПК Кристалл» 12 лет жители Шипуновского микрорайона в соседнем Бердску Искитиме

Крыша построек когда-то была красная. Сейчас на ней слой цемента, — рассказывают жители. А юристы завода заявляют — на сегодня превышений уровня выбросов нет. Суд согласился.

Слой цемента лежит на крыше детской песочницы у жителей ул. 2-ой Бакинской в Искитиме

Продолжаются судебные разбирательства с претензиями Роспотребнадзора к цементному заводу ООО ПК «Кристалл» в Искитиме. Напомним, требует соблюсти санитарную зону, нормы шума и выбросов через суд от бердского бизнесмена Голубева Роспотребнадзор на цементном заводе в Искитиме. В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» пришло коллективное письмо от жителей Шипуновского микрорайона с жалобами на несоблюдение многих санитарных норм заводом в Искитиме.

Что говорят люди

Жители улицы 2-ая Бакинская рассказали, что завод начал работу в 2008 году. С этих пор жители микрорайона Шипуново оказались под трубами и масса выбросов стали оседать в их дворах. Они прислали фото и видео со слоем осадка на крышах. Говорят, что завод буквально в 20 метрах от них за забором.

— Мы живем рядом с этим заводом много лет и уже не знаем, что делать. Огромное количество выбросов, особенно по ночам, летит к нам во двор, — рассказал Валерий Ткаченко.

Его сын Виталий Ткаченко также отметил, что серьезный осадок садится во дворах.

— Сейчас клубника пошла, но ее есть невозможно. Ее даже не отмыть — на нее садится слой цемента, — сказал Виталий Валерьевич 5 июня.

Ткаченко прислал видео, где слой цемента отходит только с помощью отвертки с крыш построек во дворе.

Комментарии от руководства завода

Директор ООО ПК «Кристалл» Павел Данилов по поводу суда отказался от комментариев «Курьер. Среда. Бердск». Рассказал о течение дела юрист компании Олег Антонов. Он отметил, что завод этот стоит с давних советских времен. Сначала был он, а потом появились дома жителей. Изначально землю горожанам давали под посадки и дачные участки. А во время дачной амнистии люди приватизировали земли и построили дома под забором завода. Кто первее — для завода главный вопрос. Но превышения в выбросах на живущих под заводом людей все-таки были.

— Мы признаем свои ошибки и стараемся их исправлять. На сегодняшний день мы предоставили все замеры по выбросам и шуму. На сегодня они не превышают показатели. Также у нас в работе схема санитарно-защитной зоны. Но ее нужно согласовывать с Роспотребнадзором в Москве. Эта процедура у нас в процессе, — рассказал Олег Владимирович 5 июня.

Антонов заверил, что за счет модернизации производства на сегодня вредность от предприятия для людей минимальна. Хотя жители не согласны с этим мнением.

Предыстория

Роспотребнадзор проверял уровень загрязнения воздуха в Заречном микрорайоне Искитима после обращения жителей и публикации на сайте «Весь Искитим». Бердский бизнесмен Виктор Голубев опроверг опасения о дымящем заводе «Кристалл» жителей Искитима. У компании ПК «Кристалл» два цементных завода в Искитиме — на ул. Целинной и на территории Тальменского сельсовета.

«Курьер. Среда. Бердск» выяснил, что предприятие по производству цементной продукции носит название ООО ПК «Кристалл». Бердский бизнесмен Виктор Голубев отметил, что действительно в Искитимском районе Тальменского сельского совета есть его земли.

После этих публикаций в редакцию «Курьер.Среда. Бердск» пришло коллективное письмо от жителей Шипуновского микрорайона с жалобами на несоблюдение многих санитарных норм заводом Шипуновском микрорайоне. Было сделано несколько запросов по заводу в Заречном микрорайоне и Шипуновском в Роспотребнадзор. Но ни одного ответа так и не было получено. 21 мая «Курьер. Среда. Бердск» вновь отправил запросы. А 22 мая состоялся суд, на котором Роспотребнадзор требует от руководства цементного завода в Шипуновском микрорайоне исполнить требования по санитарной зоне и многим другим нормам.

Ответ Роспотребнадзора

27 мая в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» пришел официальный ответ от управления Роспотребнадзора. Заместитель руководителя Наталья Ильиных рассказала, что в 2013 году на предприятии были выявлены нарушения превышению норм загрязнения воздуха и нарушения сантирно-защитной зоны. Был выписан штраф на 10 тыс. рублей. В 2017 году завод заявлял о приостановлении деятельности и исключал цемент из списка производства.

Но такие же нарушения по превышениям и санитарно-защитной зоне выявлены в 2019 году. Деятельность завода была приостановлена на 7 суток в виде административного наказания.

— ООО ПК «Кристалл» выдано предписание об устранении выявленных нарушений от 02.09.2019г. № 2495 со сроком устранения — 07.08.2020г. Также в Искитимский районный суд Новосибирской области в отношении ООО ПК «Кристалл» 16.11.2019г. направлено исковое заявление о понуждении исполнения требований санитарного законодательства № 20/3622, которое перенаправлено в районный суд г.Бердска, где и находится на рассмотрении, — сообщила Ильиных.

На сайте Бердского городского суда опубликована информация о деле № 2-462/2020 в адрес ООО «ПК Кристалл» с иском от Роспотребнадзора. В решения дела указано — претензия удовлетворена. Но пока решение суда не вступило в силу.

Жители продолжают негодовать, а юристы завода планируют подавать на апелляцию. Скорее всего у этой истории будет продолжение.

Автор видео Виталий Ткаченко