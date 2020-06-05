Шок-цена: За 300 000 рублей в месяц в COVID-19 сдают коттедж с кедровой баней и бассейном в Бердске

Летом часть горожан отправляется на приусадебные участки наслаждаясь природой и свежим воздухом. Что делать тем, у кого нет в собственности дачи? Арендовать. «Курьер. Среда. Бердск» узнал какую сумму придется выложить за отдых на лоне природы?
Коттедж площадью 300 кв.м. с 8-метровыми потолками с дубовым обеденным столом сдают в аренду за 300 000 рублей в месяц. Кедровая баня с бассейном. На участке в 15 соток можно в компании друзей можно пожарить шашлычки и поиграть в футбол.
300 000 рублей как ежемесячная плата мне кажется просто космической. Неужели есть люди, которые могут себе позволить арендовать милый домик за такую сумму?
-МужЫк, почём твоя курица?
-10.000 рублей.
-ЧО так дорого?!
-Деньги нужны.