Засомневалась в эффективности вакцин от коронавируса в России глава Роспотребнадзора

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас еще нельзя сказать, насколько эффективна будет вакцина от коронавируса, обнадеживаться пока рано.
«Озвученные сроки (создания вакцины) — это чья-то надежда. А мне кажется, сегодня нам обнадеживаться пока рановато. Мы можем сказать, когда технически можно создать и исполнить вакцинный препарат, но мы не можем сказать заведомо, насколько эффективным для человека он будет «, — сказала она, выступая во время онлайн-дискуссии клуба «Валдай» .
Источник: РИА Новости