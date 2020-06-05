Засомневалась в эффективности вакцин от коронавируса в России глава Роспотребнадзора

Анна Попова: «Озвученные сроки создания вакцины — это чья-то надежда. А мне кажется, сегодня нам обнадеживаться пока рановато».

Сейчас еще нельзя сказать, насколько эффективна будет вакцина от коронавируса

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас еще нельзя сказать, насколько эффективна будет вакцина от коронавируса, обнадеживаться пока рано.

«Озвученные сроки (создания вакцины) — это чья-то надежда. А мне кажется, сегодня нам обнадеживаться пока рановато. Мы можем сказать, когда технически можно создать и исполнить вакцинный препарат, но мы не можем сказать заведомо, насколько эффективным для человека он будет «, — сказала она, выступая во время онлайн-дискуссии клуба «Валдай» .



Глава ведомства уточнила, что одного препарата точно не будет, будет «целый спектр различных вакцинных препаратов, которые будут использоваться для разных групп».

Источник: РИА Новости