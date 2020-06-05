Вырвали из рук: Вернула детей рыдающей многодетной матери опека в Оренбургской матери

Суд учел не простое положение женщины и назначил ей наказание в виде штрафа в 500 рублей

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Оренбургской области отменила постановление главы Домбаровского района об изъятии детей из многодетной семьи. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

«По итогам работы областная комиссия решила отменить постановление главы администрации Домбаровского района об отобрании детей», — сказано в сообщении.

Заседание, по данным пресс-службы, прошло по поручению губернатора Оренбургской области Дениса Паслера. Накануне он отправил в отставку главу района, где у семьи изъяли детей.

Комиссией также принято решение признать работу органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений муниципального образования Домбаровский район с семьей Алены Лихтенвальд ненадлежащей. «Координирующая роль комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального образования Домбаровский район признана несвоевременной и неэффективной», — отмечается в сообщении.

Органам опеки и попечительства Домбаровского района областная комиссия рекомендовала направить в суд ходатайство не рассматривать исковое заявление об ограничении матери в родительских правах, которое ранее было подано.

Об инциденте

25 мая 2020 года на основании постановления главы Домбаровского района из семьи в поселке Тюльпанный, где воспитываются пятеро детей, изъяли четверых. В местных СМИ появилось видео, на котором снят момент изъятия детей. У женщины силой отнимают плачущих детей, надевают наручники матери, которая отказалась отдавать детей пришедшим в дом полицейским и представителям органов опеки. Позже суд оштрафовал ее за неподчинение требованиям полиции. Прокуратура и СК начали проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ по факту халатности со стороны должностных лиц органов системы профилактики.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил разобраться в ситуации, оказать помощь с обустройством жилья и трудоустройством отца. Сейчас дети находятся в удовлетворительном состоянии под надзором медиков. По данным УМВД, женщина ранее три раза привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а дом, в котором она проживает с детьми, непригоден для жилья. Уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области намерена оказать семье необходимую психологическую и юридическую помощь.

Источник: ТАСС