Как долго похолодание задержится в Сибири? Заморозки до -3 градусов 5 и 6 июня будут в некоторых регионах

На юге Западной Сибири, например, на Алтае и заморозки, и дожди. 5 июня в Алтайском крае сильный дождь, 6 июня заморозки, до -1°. Днем 11…16°, а потеплеет только к 7 июня, максимум до 21°.

4-6 июня на юге Омской области, на западе Новосибирской области и Алтайского края, на севере Иркутской области высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность

Циклон над Красноярским краем и его атмосферные фронты определяют погоду и на юге и севере Сибири. На юг региона, а также на Урал проникает арктический воздух, и там при прояснениях с ночными заморозками, да и днем температура не летняя, сообщает Гидрометцентр.

На юге Восточной Сибири из-за облачности и дождей воздух тоже особенно прогреться не может.

5 июня ночью ожидаются заморозки в Свердловской, Челябинской и Курганской областях, температура до -2°. Днем не теплее 18…23°. Однако в выходные дни установится летняя погода: заморозки по ночам маловероятны, днем воздух будет прогреваться до 21…28°.

А вот на юге Западной Сибири, например, на Алтае и заморозки, и дожди. 5 июня в Алтайском крае сильный дождь, 6 июня заморозки, до -1°. Днем 11…16°, а потеплеет только к 7 июня, максимум до 21°. В Новосибирской области заморозки до -2. Днем не более +8.

В Красноярском крае сохраняется неустойчивая погода. Согласно прогнозу, в ближайшие дни на юго-востоке центральных районов Красноярского края, в его южных районах и в Тыве 5-6 июня сильный и очень сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град, ветер 15-20 м/с, в Тыве крупный град, ветер 22-27 м/с, в центральных районах 5-6 июня заморозки (до -2°), 7 июня сильный дождь, гроза, град, ветер 15-20 м/с. Дневная температура ожидается в пределах от 13 до 19°.

В Иркутской области тоже будет дождливо, 5 июня сильный дождь пройдет в Нижнеудинском районе, 6 июня ожидаются ливневые дожди, 7 июня сильный дождь и ветер 15-20 м/с. К концу недели постепенно похолодает до 13…18°. В то же время в Катангском, Киренском и северо-восточных районах температура может повышаться до 24°.

Сибирский федеральный округ. 4-6 июня в Республике Алтай дождь, гроза, ветер по высокогорью до 23 м/с, в горах лавиноопасно. 5 июня на востоке Алтайского края сильный дождь. 5 – ночью 6 июня в южных районах Красноярского края и в Тыве сильный и очень сильный дождь, гроза, град, ветер 15-20 м/с. В Хакасии и в центральных районах Красноярского края 5 июня сильный дождь, 5-6 июня заморозки (температура до -2°). 5-6 июня в Омской области заморозки (температура -6…-1°). В Иркутской области сильный дождь, гроза, ветер 15-20 м/с. 4-5 июня на востоке Алтайского края, на юге Ты-вы, 4-6 июня на юге Омской области, на западе Новосибирской области и Алтайского края, на севере Иркутской области высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.