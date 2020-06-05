О месячном затмении астролог Анжела Перл: что нужно и что категорически запрещено делать каждому знаку Зодиака в лунное затмение с 5 июня по 5 июля 2020 года

Согласно прогнозам знаменитого австралийского астролога, в день затмения не стоит заключать никаких соглашений, подписывать какие-либо юридические документы, а также совершать бракосочетания. На какие знаки Зодиака особенно остро подействует месячное затмение.

Анжела Перл также сделала прогноз для всех знаков зодиака и поделилась информацией о том, что ждет в этот период каждого из них

Знаменитый австралийский астролог Анжела Перл рассказала, что 5 июня 2020 года начнется масштабное астрологическое событие – коридор затмений, стартующий в этот день с наступлением Полнолуния. Процесс будет полностью подчинен влиянию небесных тел и закончится он ровно через месяц – 5 июля 2020 года.

Анжела Перл также сделала прогноз для всех знаков зодиака и поделилась информацией о том, что ждет в этот период каждого из них.

Общие советы для зодиаков от астролога Анжелы Перл



В указанный период коридора затмений, который будет длиться с 5 июня по 5 июля, австралийский астролог Анжела Перл не советует даже думать о новых начинаниях и не строить никаких планов. Дело в том, что мало кто сможет поспеть за событийным рядом – «картинки» будут меняться довольно резко и то, что было безумно важным вчера – сегодня станет совершенно бесполезным. Также, ни в коем случае нельзя принимать решения под воздействием эмоций в тот день, когда будет происходить затмение.

Согласно прогнозам Анжелы Перл, в день затмения не стоит заключать никаких соглашений, подписывать какие-либо юридические документы, а также совершать бракосочетания. Не благоприятным будет период и для хирургических вмешательств – если есть возможность отложить операцию, то лучше это сделать. Противопоказаны манипуляции со своей внешностью.

Некоторые конкретные советы для знаков зодиака на период с 5 июня по 5 июля 2020 года

В день затмения, 5 июня 2020 года, следует избегать конфликтных ситуаций и не поддаваться перепадам настроения. Возможны эмоциональные выплески, а ссоры, произошедшие в этот день, могут стать только началом опасных испытаний. В этот временной период ожидаются проблемы в разных жизненных сферах с различной интенсивностью, но следует проявить благоразумие, чтобы не наделать ошибок. Так как эмоции в этот период будут сильно обострены, выстроить взаимоотношения с окружающими и с партнером правильно станет значительно сложнее, чем это было ранее.

На представителей таких знаков зодиака, как Близнецы, Стрельцы и Рыбы затмение подействует особенно сильно, Анжела Перл рекомендует им не брать во внимание мнения, которые пытаются навязать «со стороны», быть максимально осторожными и не ввязываться ни в какие авантюры.

хорошее, что может принести это астрологическое явление. Данный временной период благоприятен для завершения важных дел (после окончания которых можно начинать новый жизненный цикл) и обучения. Что касается затмения, то оно пройдет под влиянием Стрельца, который поможет найти выход из тяжелых ситуаций в том случае, если человек будет следовать личным убеждениям, не навязывая их окружающим людям, а умение подстроиться под ситуацию позволит успешно закончить начатое.

Советы знакам зодиака стихии Огня

Овнам не нужно поддаваться своим эмоциям, а лучше прислушиваться к логике разума. Только в этом случае затмение поможет в завершении важных дел и даже даст возможность раскрыть какие-то тайны – возможно, проявят себя их враги.

У Львов может произойти окончание чего-либо: например, закончится «чёрная полоса» в личной жизни и все станет хорошо или, наоборот, все ухудшится до расставания. Причины могут быть разными.

Стрельцы смогут закончить необходимые дела и решить, куда или к чему двигаться дальше. Возможно, что они осознают необходимость перемен, связанных со сменой места жительства и круга своего общения.

Советы знакам зодиака стихии Земли

Тельцам следует проявить находчивость и постараться приспособиться к новым обстоятельствам. Особенно это касается финансовой сферы. Не следует одалживать деньги и лучше отказаться от кредитов.

Девы задумаются над вопросами, связанными с местом нынешнего жительства и недвижимостью. Это значит, что данные темы выйдут на передний план. Решение вопросов будет удачным лишь в том случае, если не ввязываться в конфликты и находить компромиссы.

Козерогам нужно будет распланировать свою жизнь на год вперед. Речь идет о чем-то значимом – обучении, работе, осуществлении проекта и др.

Советы знакам зодиака стихии Воздуха

Близнецов ждут перемены в личной сфере – это будут новые знакомства или, наоборот, болезненные расставания, а также возможна смена статуса. Астролог рекомендует быть спокойными и не рубить с плеча.

Весам не рекомендовано садиться за руль в день затмения, продавать свой личный транспорт и приобретать новое авто в этот «месячный» период. Представителям этого знака придется помогать близким в решении их проблем.

Для Водолеев важно будет сохранять бдительность и не доверять всем подряд. Возможна смена круга общения – не надо ей препятствовать.

Советы знакам зодиака стихии Воды

Ракам следует сосредоточиться на своем здоровье, желательно было бы бросить вредные привычки и начать питаться здоровой пищей. Ожидаются проблемы в юридической сфере.

Скорпионов небезосновательно будет волновать в этот период их финансовая сфера. Астролог рекомендует быть максимально осмотрительными и отказаться от желания «влезть» в авантюры.

Рыбам следует подготовиться к переменам и творческим порывам. Следует активизировать свою силу воли и желание стремиться к успеху.

Источник: http://rsute.ru/