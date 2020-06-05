Отказали в лекарстве по рецепту от ЦГБ пациентке в аптеке из Бердска. Алла Дробинская готова помочь

Лекарство ждет заявителя три месяца. За редким исключением льготного препарата не может быть в Облфарме, отметила главврач бердской ЦГБ.

Коронавирусом болеют взрослые и дети

Не смогла получить лекарства по рецепту жительница Бердска в пандемию коронавируса. Юлия обратилась в редакцию «Курьер. Среда. Бердск», чтобы узнать комментарий главного врача ЦГБ Бердска Аллы Дробинской.

— Хочу задать вопрос главному врачу, почему не отпускают лекарство по рецепту, выписанному перед карантином? Выкупить сразу не смогли, не было денег, потом сидели на карантине, сегодня пришла выкупить. Меня отправили к врачу, выписывать новый рецепт, хотя говорили, что в период пандемии, рецепты будут продлены на три месяца, — отметила Юлия 4 июня.

— В каждом конкретном случае нужно рассматривать ситуацию. Те препараты, которые вошли в льготный список, мы получаем в течение трех месяцев. Если пациент обращался, то его препарат ждет его три месяца. Может пациент не обращался? Либо, возможно, конкретный препарат отсутствовал в наличие. Я готова лично пообщаться с человеком, и помочь решить вопрос, — отметила Алла Дробинская 5 июня.