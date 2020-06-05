Построенные частниками спортивные объекты правительство РФ разрешило выкупать. И в Бердске тоже

Регионы смогут выкупать спортобъекты из частной собственности

Российские субъекты получили право покупать спортивные объекты, возведенные частными инвесторами, пишет ПГ.

Такое решение содержит постановление Правительства РФ от 26 мая 2020 года № 747 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта». Документ вступает в силу сегодня, 5 июня.

Субсидии, которые выделят регионам до 2024 года в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта», теперь можно тратить не только на строительство и реконструкцию спортивных объектов, но и на их приобретение.

При этом максимальный размер ассигнований из федеральной казны на эти цели не должен превышать 250 миллионов рублей для субъектов РФ, не относящихся к приоритетным территориям, и 375 миллионов — для приоритетных. К последним, в частности, причисляют Дальний Восток и Северный Кавказ.

Документом также уточняются формулы для расчета субсидий, где за базовую стоимость крытого футбольного манежа принимаются 500 миллионов рублей, крытого катка с искусственным льдом — 250 миллионов, регионального центра по хоккею — 800 миллионов.