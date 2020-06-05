Враньё в отчетах признали преступлением против народа. Местной власти приказали слушать глас народа

В 60-х приписки и искажение фактов в отчётности были объявлены «преступлением против партии и народа». Об этом прямо говорилось в постановлении Совета Министров РСФСР от 5 июня 1961 года. Документ предписывал снимать с постов и привлекать к суду чиновников, уличённых в приукрашивании отчётов или понуждающих к этому своих подчинённых.
«Обеспечить острую критику и самокритику в работе, усилить борьбу со всякого рода попытками зажима критики, создавая тем самым обстановку нетерпимости в отношении лиц, обманывающих государство», — отмечалось в нём.
Для большей прозрачности работы советских учреждений Совмин повысил ответственность за своевременность и достоверность всех данных, а также поручил усовершенствовать систему бухгалтерского учёта и усилить ревизионную работу на предприятиях и стройках, в колхозах и других организациях.
Источник: ПГ