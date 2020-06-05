В кафтаны василькового цвета и короткие штаны нарядили полицию России

5 июня 1718 года Пётр I учредил должность Санкт-Петербургского генерал-полицмейстера. Первым главным полицмейстером стал генерал-адъютант Антон Девиер. Этот день стал Днем рождения полиции.

Владимир Путин в ходе посещения 1-го оперативного полка московской полиции

Дня эколога.

Учреждён Указом Президент РФ Владимир Путин от 21 июня 2007 года по инициативе Комитета Государственной Думы по экологии.

Вопросы охраны окружающей среды являются одной из задач национальной безопасности страны и относятся к приоритетным вопросам политической, экономической и общественной жизни. Право россиянина на благоприятную окружающую среду закреплено в Конституции РФ.

В России насчитывается свыше 12 тысяч особо охраняемых природных территорий различных уровней и категорий, площадь которых составляет порядка 210 млн га. В нашей стране созданы более 100 государственных природных заповедников и 50 национальных парков.

Всемирный день окружающей среды.

Он был учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 1972 году. Дата выбрана не случайно: в этот день в Стокгольме в 1972 году открылась Конференция ООН по проблемам окружающей человека среды, на которой была принята декларация, содержащая принципы, которыми должны руководствоваться все страны мира в своей деятельности, направленной на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.

Ежегодно определяется тематика праздника. В этом году он посвящен сохранению биоразнообразия планеты.

День образования российской полиции.

Учреждён приказом МВД России от 5 марта 2018 года.

5 июня 1718 года Пётр I учредил должность Санкт-Петербургского генерал-полицмейстера. Первым главным полицмейстером стал генерал-адъютант Антон Девиер.

В его подчинение было выделено 10 офицеров, 29 унтер-офицеров и 160 солдат. В 1719 году для полиции была введена особая форма: кафтаны василькового цвета с красными обшлагами, такого же цвета короткие штаны, зеленые камзолы. Они были вооружены алебардами, шпагами и фузеями со штыками.

Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом.

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации в 2018 году.

Идея учреждения этого дня впервые прозвучала на заседании Генеральной комиссии по вопросам рыболовства в Средиземноморье в 2015 году. 5 июня 2016 года вступило в силу Соглашение Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла — первое обязательное к выполнению соглашение в данной области.

По данным ФАО, в результате незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла мировой экономике наносится ущерб в размере 10-23 миллиардов долларов США в год.

Произойдет полутеневое лунное затмение.

Оно начнётся около 9 вечера и продлится до полуночи. Затмение можно будет наблюдаться на большей части территории Европы и Азии, в Австралии, Африке, в юго-восточной и восточной части Южной Америки, в акваториях Тихого, Атлантического и Индийского океанах, в Антарктиде.

75 лет назад (1945) в Берлине была подписана Декларация о поражении Германии и взятии на себя верховной власти в отношении Германии правительствами СССР, Соединенного Королевства, США и временным правительством Французской Республики.

Свои подписи под документом поставили: маршал Советского Союза Георгий Жуков, фельдмаршал Бернард Монтгомери, генерал армии Дуайт Эйзенхауэр и генерал Жан Мари де Латр де Тассиньи. Декларация

послужила юридической основой деятельности оккупационных властей держав-победительниц на немецкой территории в первые послевоенные годы. В ней были определены задачи, принципы и механизм международного контроля над Германией.

111 лет назад (1909) в Петербурге был освящен и торжественно открыт памятник Александру III.

Монумент был создан скульптором Павлом Трубецким по заказу Николая II и членов императорской семьи. Бронзовый памятник первоначально был установлен на Знаменской площади у Николаевского (ныне Московского) вокзала.

В 1937 году монумент был демонтирован и отправлен в запасники Русского музея. Спустя более 50 лет его установили в парадном дворе Мраморного дворца.

258 лет назад (1762) император Пётр III подписал указ «Об учреждении Государственного банка».

Этим же документом предписывалось прекратить выпуск медных денег и ограничить их хождение, а также начать выпуск ассигнаций.

Государственный банк должен был состоять из двух отделений, которые располагались бы в Петербурге и в Москве, и выпускать в обращение ассигнации «яко самое лучшее и многими в Европе примерами изведанное средство», для выдачи ссуд лицам всех сословий.

Дворцовый переворот в июле 1762 года, приведший к свержению Петра III, не позволил реализовать этот указ.

В 1768 году императрица Екатерина II для восполнения всё увеличивающихся военных расходов учредила в Петербурге и Москве два ассигнационных банка.

276 лет назад (1744) в Петербурге была основана Порцелиновая мануфактура — первое в России и третье в Европе фарфоровое производство.

Своим появлением завод обязан императрице Елизавете Петровне. Именно она отдала распоряжение о создании в России завода по производству фарфора. Наладить производство отечественного высококачественного фарфора удалось русскому химику Дмитрию Виноградову.

В первые годы на Невской порцелиновой мануфактуре изготавливали преимущественно табакерки для императрицы Елизаветы Петровны, которые она дарила приближенным и отправляла в качестве дипломатических подарков. Позднее Дмитрий Виноградов построил большой горн, и появилась возможность изготавливать более крупные предметы.

В 1765 году мануфактура стала называться Императорским фарфоровым заводом. Перед ним была поставлена задача — «удовольствовать всю Россию фарфором».

После Октябрьской революции 1917 года завод был национализирован и переименован сначала в Государственный фарфоровый завод, а позднее — в Ленинградский завод имени Ломоносова. В 2005 году заводу было возвращено историческое название — «Императорский фарфоровый завод».

Сегодня завод выпускает около 4000 наименований различных изделий: от чашек до банкетных сервизов, предназначенных для правительственных подарков главам зарубежных государств, призов для крупнейших соревнований и фестивалей. Продукция экспортируется в США, Германию, Францию, Великобританию, Швецию, Японию и другие страны мира.

Фарфор Императорского завода выставлен в Эрмитаже, Историческом музее, лондонском музее Виктории и Альберта, нью-йоркском Метрополитен-музее и др.

314 лет назад (1706) именным указом императора Петра I учреждён «Московский гошпиталь» (ныне Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко).

В документе говорилось: «…построить за рекою Яузою противу Немецкой слободы в пристойном месте гошпиталь для лечения болящих людей…». Он стал первым из десяти госпиталей, открывшихся по велению Петра I. В ноябре 1707 года Московский госпиталь принял первых пациентов.

Сегодня Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко — многопрофильное лечебное учреждение. Среди врачей больницы 50 докторов и 195 кандидатов медицинских наук, 2 члена‑корреспондента РАН, 17 профессоров, 11 доцентов. Здесь развернуты специализированные лечебно-диагностические центры, где ежегодно проходят курс лечения более 60 тысяч стационарных больных, выполняется 17 тысяч операций.

39 лет назад (1981) зарегистрирована новая болезнь — СПИД.

Первые больные СПИДом были выявлены в конце 1970-х годов в США, когда резко возросли случаи пневмонии у молодых людей. Большинство же исследователей считает, что болезнь в её современном виде появился на Земле в 1960-х годах.

5 июня 1981 года американский ученый из Центра по контролю над заболеваниями Майкл Готлиб впервые описал новое заболевание,

На сегодняшний день СПИД — одна из основных проблем глобального общественного здравоохранения. По данным ВОЗ, болезнь унесла жизни более 35 миллионов человек. В мире насчитывается от 34 до 39,8 миллионов людей с ВИЧ-инфекцией.

В России первые случаи этого заболевания были зарегистрированы в 1987 году. Всего в нашей стране зарегистрировано более миллиона диагнозов «ВИЧ-инфекция».

53 года назад (1967) начался арабо-израильский вооруженный конфликт, более известный как «Шестидневная война».

В 7:45 утра израильская авиация нанесла удары по египетским авиабазам и радиолокационным станциям. В результате ВВС Израиля установили полное господство в воздухе, уничтожив практически все египетские самолёты. Позднее были разбиты ВВС Иордании и Сирии, а также нанесён серьёзный ущерб иракской авиации.

Активные боевые действия продолжались до 10 июня 1967 года. В результате «Шестидневной войны» под контроль Израиля перешли Синайский полуостров, сектор Газа, Западный берег реки Иордан, восточная часть Иерусалима и Голанские высоты. Позднее полуостров был возвращен Египту, а сектор Газа и Западный берег реки Иордан в настоящее время входят в состав Палестины. Голанские высоты остаются спорной территорией Израиля и Сирии.

73 года назад (1947) в Гарвардском университете (США) государственный секретарь США Джордж Маршалл изложил разработанный им план помощи послевоенной Европе (так называемый «план Маршалла»).

Он был создан для стабилизации экономики европейских государств. 12 июля 1947 года на совещании в Париже представители 16 стран Западной Европы обсудили размеры конкретной помощи, необходимой для каждого из них. На совещание приглашались также представители государств Восточной Европы, однако под давлением СССР они отказались от участия в нём. Кроме социалистических стран Европы, от участия в «Плане Маршалла» отказалась также Финляндия.

«План Маршалла» начал осуществляться с 4 апреля 1948 года, после принятия конгрессом США закона «Об экономическом сотрудничестве». С 1948 по 1952 год была оказана помощь 17 странам Западной Европы на сумму свыше 13 миллиардов долларов. Финансовая помощь ФРГ, согласно «плану Маршалла», осуществлялась одновременно с взиманием с неё контрибуции за причинённый Германией материальный ущерб странам-победителям во Второй мировой войне

237 лет назад (1783) французские изобретатели братья Монгольфье впервые в истории подняли в воздух тепловой аэростат.

Этот наполненный горячим воздухом шар получил название монгольфьер. Он был изготовлен из бумаги с прокладкой из льняного полотна. К его нижней части крепилась плетеная корзина для размещения людей и груза, в центре которой размещалась жаровня, горячий воздух от которой поднимался вверх и заполнял оболочку шара.

Источник: ПГ