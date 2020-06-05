«Нас держат за стадо баранов?»: Почему должны ходить в масках в магазинах жители Новосибирска и Бердска, разъясняем

Хотелось бы узнать мнение людей и законность этих деяний. На основании чего и по указу кого мы должны ходить в масках, — с таким вопросом в редакцию»Курьер. Среда. Бердск» обратился читатель. Разъясняем.

На основании чего мы должны носить маски в коронавирус?

На каком основании мы все должны ходить в магазины в масках? С таким вопросом в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился житель города.

— В магазинах нужны маски. Хотелось бы узнать мнение людей и законность этих деяний. На основании чего и по указу кого это происходит…В магазинах говорят, что по указу губернатора…А кто-нибудь видел это распоряжение, настоящее, с печатью и росписью?..А не то, что показывают в магазинах, распечатанное на компьютере — ни печати ни росписи. А как же закон? Я, так думаю, что нас приравнивают к стаду баранов и ещё, коль уж захотели, так снабдите БЕСПЛАТНО всех масками!!

Разъясняем, почему мы должны ходить в масках в коронавирус:

1. Потому что постановлением №88 губернатора Новосибирской области введен масочный режим — цитату* и ссылку на постановление на сайте Правительства области прилагаем.

2. По закону № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» региональные власти имеют право вводить дополнительные правила поведения.

3. Мы должны ходить в масках, потому что это снижает риск заражения коронавирусной инфекции. Разъяснения Роспотребнадзора также прилагаем.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.05.2020 № 88 О внесении изменения в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43.

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» п о с т а н о в л я ю:

Внести в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» изменение, изложив в следующей редакции:

«О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации»

… цитаты из постановления:

5) обеспечить соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы;

6) не допускать в помещение, на иную территорию осуществления деятельности, в транспортное средство граждан, не соблюдающих масочный режим, при нарушении масочного режима гражданином прекращать его обслуживание (отказывать в обслуживании).

ОСНОВАНИЕ для такого постановления:

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – Закон № 68-ФЗ) органы государственной власти субъектов РФ с учетом особенностей чрезвычайной ситуации на территории субъекта РФ или угрозы ее возникновения могут на основании подпункта «ф» пункта 1 статьи 11 Закона № 68-ФЗ во исполнение Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 года № 417 в соответствии с подпунктом «а.2» статьи 10 Закона № 68-ФЗ, предусматривать дополнительные обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Роспотребнадзор разъясняет:

Роспотребнадзор дал пояснения по правовым аспектам отказа потребителям в допуске на торговые объекты без средств индивидуальной защиты (масок) в случае введения режима их обязательного использования.

Для снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции введена и такая важная профилактическая мера как ношение гражданами масок в качестве средства защиты «барьерного» типа.

— Учитывая данный фактор, на уровне высших должностных лиц субъектов РФ, исходя из сложившейся на их территории эпидемиологической ситуации, в числе вводимых ограничительных мер предусматривается обязательное ношение масок в общественных местах (в частности, при посещении торговых объектов, в общественном транспорте и т. п.).

Поэтому, при наличии принятого в установленном порядке нормативного правового акта, возлагающего на физических лиц обязанность ношения маски в определенных местах, подобное требование становится императивным предписанием, подразумевающим как его безусловное соблюдение всеми теми лицами, кому оно адресовано, так и возможность привлечения виновных в его несоблюдении лиц к соответствующему виду ответственности, — заявили в Роспотребнадзоре.

Соответственно в том случае, когда введен так называемый «масочный режим», любое появление физического лица в общественном месте без маски будет иметь признаки противоправного деяния (действия), направленного на создание угрозы не только собственной безопасности, жизни и здоровью, но и безопасности, жизни, здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц, находящихся на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации.

— Исходя из этого, действия хозяйствующих субъектов, осуществляющих разрешенную торговую деятельность, направленные на ненасильственное воспрепятствование в условиях «масочного режима» гражданам–потребителям в посещении торговых объектов без масок и доступе к товарам с целью их приобретения, не могут и не должны рассматриваться как действия, ущемляющие (нарушающие) права потребителей, поскольку такие действия со стороны хозяйствующих субъектов отвечают принципу разумности поведения участников гражданских правоотношений и не имеют признаков необоснованного уклонения от заключения публичного договора, каковым является договор розничной купли-продажи (по смыслу взаимосвязанных положений статей 10 и 426 Гражданского кодекса РФ), — прокомментировали в ведомстве.

Покупатели, не выполняющие требования о ношении масок при посещении общественных мест, включая магазины, могут быть привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 20.6.1 КоАП: невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации.