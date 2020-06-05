Караоке и шарики: Как укрепить легкие

Легкие поддаются тренировке – можно улучшить выносливость и работу дыхательной системы с помощью определенных занятий и упражнений.

Пение — прекрасная тренировка не только для дыхания, но и для сердечно-сосудистой системы

Как считают специалисты, один из самых лучших способов укрепить легкие – пение. Но нужно не просто кричать слова песни, а пользоваться певческими техниками дыхания. Это прекрасная тренировка не только для дыхания, но и для сердечно-сосудистой системы.

Еще один проверенный и очень простой способ укрепить легкие – надувать воздушные шарики. При этом нужно дуть с силой, будто вы хотите надуть шарик за один раз. Это упражнение советуют людям, которые восстанавливаются после болезней легких, например, бронхита и пневмонии, и тем, кто бросил курить – чтобы поскорее вернуть функцию легких в норму.

Есть и другие упражнения, которые помогут укрепить легкие. Встаньте, выпрямите спину. Сожмите руки перед собой в замочек. Прогибая спину, поднимайте вверх руки и отводите одну ногу назад (поочередно). Опускайте руки, возвращаясь в исходное положение. Поднимайте руки на вдохе и опускайте на выдохе.

Сидя на стуле с прямой спиной медленно поднимайте руки вверх, вдыхая носом. Медленно выдыхайте ртом, собрав губы в трубочку, опускайте руки. Сделайте такое же упражнение, разводя руки на вдохе в стороны и смыкая их, будто вы обнимаете себя, на выдохе.

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. На вдохе поднимайтесь на цыпочки, поднимая руки вверх, будто вы вытягиваете себя. На выдохе опускайте руки и делайте приседание.

Все упражнения рекомендуется делать по два-три подхода по 5-10 раз, увеличивая нагрузку постепенно. Если в первый раз вы легко справились с двумя подходами по пять раз, можно сразу увеличить нагрузку на два подхода по 8 раз.

Стоит помнить, что при некоторых состояниях физические нагрузки могут быть противопоказаны. Проконсультируйтесь со своим врачом.

Источник: 7mednews