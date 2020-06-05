Многодетным семья вновь повезло: теперь с отпуском!

В России скорректируют действующее правило, чтобы приоритет по отпускам был у сотрудников с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет и до достижения младшим из детей возраста 14 лет.

Многодетным хотят дать больше возможностей для выбора отпуска

В Госдуму внесли законопроект, который изменяет условия приоритетного предоставления отпуска сотрудникам с тремя и более детьми. Документ есть в распоряжении «Парламентской газеты».

Согласно Трудовому кодексу, работникам, имеющим трёх и более детей в возрасте до 12 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию и в удобное для них время. Таким образом, семьи, например, с тремя детьми, где старший ребёнок уже достиг возраста 12 лет, теряют этот приоритет.

Документом предлагается скорректировать действующее правило, чтобы приоритет по отпускам был у сотрудников с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет и до достижения младшим из детей возраста 14 лет. Авторы проекта указывают, что организация совместного отдыха одинаково сложна для всех многодетных семей независимо от возраста детей в них.

Поправки внесло Заксобрание Ямало-Ненецкого автономного округа.