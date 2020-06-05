05.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Лучшая подруга сдала судебным приставам должницу по кредиту в Новосибирской области

13:45 05.06.2020 Фото: pixabay
0

Как в дальнейшем сложатся отношения двух подруг, неизвестно. Но то, что задолженность будет уменьшаться быстрее — это факт.

Лучшая подруга сдала судебным приставам должницу по кредиту в Новосибирской области
Женщина заявила о пенсии приятельницы и коллеги в ФССП

Судебные приставы узнали о дополнительном доходе должницы от ее «лучшей» подруги. В конце мая текущего года в отделение судебных приставов по Маслянинскому району Новосибирской области позвонила 53-летняя гражданка, являющаяся должником по исполнительному производству о взыскании кредитных платежей. Она сообщила, что ее подруга и коллега по работе, так же являющаяся должницей по кредиту, на днях оформила пенсию. Звонившей стало обидно, что с ее пенсии происходят удержания, а у подруги еще нет. Поэтому, чтобы ускорить процесс, женщина обратилась к судебным приставам.
После проверки и подтверждения полученной информации, судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на пенсию должницы.
Как в дальнейшем сложатся отношения двух подруг, неизвестно. Но то, что задолженность будет уменьшаться быстрее — это факт.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как вам поступок?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Отсудила 4 млн рублей у Минобороны мать срочника погибшего на учениях под танковым обстрелом
14:00 05-06-2020
Отсудила 4 млн рублей у Минобороны мать срочника погибшего на учениях под танковым обстрелом
Лучшая подруга сдала судебным приставам должницу по кредиту в Новосибирской области
13:45 05-06-2020
Лучшая подруга сдала судебным приставам должницу по кредиту в Новосибирской области
БердскПросим помочь тем, кому нечего есть в эпоху коронавируса. Читатели kurer-sreda.ru помогли 33 семьям Бердска
13:43 05-06-2020
Просим помочь тем, кому нечего есть в эпоху коронавируса. Читатели kurer-sreda.ru помогли 33 семьям Бердска
Бердск"Нас держат за стадо баранов?": Почему должны ходить в масках в магазинах жители Новосибирска и Бердска, разъясняем
13:30 05-06-2020
Жестоко избили ребенка подростки в Камне-на-Оби. Видео попало в Сеть
13:15 05-06-2020
Жестоко избили ребенка подростки в Камне-на-Оби. Видео попало в Сеть
С красивыми номерами стоит 2 года Toyota Kluger у дома №9 по ул. Спортивной
13:11 05-06-2020
С красивыми номерами стоит 2 года Toyota Kluger у дома №9 по ул. Спортивной
За что штрафуют дачников и владельцев загородных домов в России. Читай о 10 главных нарушениях
13:00 05-06-2020
За что штрафуют дачников и владельцев загородных домов в России. Читай о 10 главных нарушениях
Караоке и шарики: Как укрепить легкие
13:00 05-06-2020
Караоке и шарики: Как укрепить легкие
Многодетным семья вновь повезло: теперь с отпуском!
12:58 05-06-2020
Многодетным семья вновь повезло: теперь с отпуском!
В кафтаны василькового цвета и короткие штаны нарядили полицию России
12:48 05-06-2020
В кафтаны василькового цвета и короткие штаны нарядили полицию России