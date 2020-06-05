Лучшая подруга сдала судебным приставам должницу по кредиту в Новосибирской области

Как в дальнейшем сложатся отношения двух подруг, неизвестно. Но то, что задолженность будет уменьшаться быстрее — это факт.

Женщина заявила о пенсии приятельницы и коллеги в ФССП

Судебные приставы узнали о дополнительном доходе должницы от ее «лучшей» подруги. В конце мая текущего года в отделение судебных приставов по Маслянинскому району Новосибирской области позвонила 53-летняя гражданка, являющаяся должником по исполнительному производству о взыскании кредитных платежей. Она сообщила, что ее подруга и коллега по работе, так же являющаяся должницей по кредиту, на днях оформила пенсию. Звонившей стало обидно, что с ее пенсии происходят удержания, а у подруги еще нет. Поэтому, чтобы ускорить процесс, женщина обратилась к судебным приставам.

После проверки и подтверждения полученной информации, судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на пенсию должницы.

Как в дальнейшем сложатся отношения двух подруг, неизвестно. Но то, что задолженность будет уменьшаться быстрее — это факт.