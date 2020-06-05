Экспериментальную методику лечения от коронавируса в барокамерах применяют врачи в Москве

25 пациентам уже провели более 100 баросеансо

В Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского применяют экспериментальную методику лечения коронавирусной инфекции с помощью гипербарической оксигенации (ГБО). 25 пациентам уже провели 108 баросеансов. Врачи отмечают, что после процедур общее состояние больных улучшается. В Склифе эту методику для лечения пациентов с COVID-19 внедрили впервые в России.

Метод основан на насыщении крови кислородом за счет его доставки через плазму при повышенном атмосферном давлении. Это эффективнее, чем подача кислорода через маску или высокопоточная оксигенация — еще одна методика неинвазивной респираторной поддержки. В других клиниках также применяют метод нормобарической оксигенации. Это насыщение крови кислородом через плазму без изменения давления. Однако эффективность гипербарической оксигенации оказалась выше благодаря повышению давления и поступлению в организм 100 процентов кислорода.

«Теперь ГБО применяется и для пациентов с коронавирусом, у которых есть для этого показания. Задача процедуры — попытаться избежать перевода пациента на аппарат искусственной вентиляции легких. Сеансы ГБО проводятся в комплексе с другой терапией», — рассказал директор НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского член клинического комитета по борьбе с коронавирусной инфекцией Сергей Петриков.



Врачи отмечают, что у пациентов после сеансов улучшается общее самочувствие, уменьшается одышка и увеличивается содержание кислорода в крови. Кроме того, гипербарический кислород усиливает действие противовирусной и антибактериальной терапии, а также снижает ее побочные эффекты. Все это способствует выздоровлению пациентов.

Отделение гипербарической оксигенации НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского работает на базе отделения неотложной нейрохирургии. Обычно такую терапию используют для пациентов с различными патологиями, среди которых черепно-мозговые травмы, а также во время реабилитации после сложных нейрохирургических операций.

В Москве данный метод применяется в том числе для лечения воспалений, вирусных заболеваний, для реабилитации после инсультов и при сосудистых заболеваниях. Кроме того, сеансы ГБО используют для терапии пациентов, страдающих сахарным диабетом и диабетической стопой в целях улучшения кровообращения.

Источник: mos.ru