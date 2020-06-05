Экспериментальную методику лечения от коронавируса в барокамерах применяют врачи в Москве

В Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского применяют экспериментальную методику лечения коронавирусной инфекции с помощью гипербарической оксигенации (ГБО). 25 пациентам уже провели 108 баросеансов. Врачи отмечают, что после процедур общее состояние больных улучшается. В Склифе эту методику для лечения пациентов с COVID-19 внедрили впервые в России.
Метод основан на насыщении крови кислородом за счет его доставки через плазму при повышенном атмосферном давлении. Это эффективнее, чем подача кислорода через маску или высокопоточная оксигенация — еще одна методика неинвазивной респираторной поддержки. В других клиниках также применяют метод нормобарической оксигенации. Это насыщение крови кислородом через плазму без изменения давления. Однако эффективность гипербарической оксигенации оказалась выше благодаря повышению давления и поступлению в организм 100 процентов кислорода.
«Теперь ГБО применяется и для пациентов с коронавирусом, у которых есть для этого показания. Задача процедуры — попытаться избежать перевода пациента на аппарат искусственной вентиляции легких. Сеансы ГБО проводятся в комплексе с другой терапией», — рассказал директор НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского член клинического комитета по борьбе с коронавирусной инфекцией Сергей Петриков.
Отделение гипербарической оксигенации НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского работает на базе отделения неотложной нейрохирургии. Обычно такую терапию используют для пациентов с различными патологиями, среди которых черепно-мозговые травмы, а также во время реабилитации после сложных нейрохирургических операций.
В Москве данный метод применяется в том числе для лечения воспалений, вирусных заболеваний, для реабилитации после инсультов и при сосудистых заболеваниях. Кроме того, сеансы ГБО используют для терапии пациентов, страдающих сахарным диабетом и диабетической стопой в целях улучшения кровообращения.
Источник: mos.ru