Где Машенька потерялась? Пропала в поликлинике соцработник из Бердска

С теплом и особым подходом отправляется каждый день к своим подопечным старикам Мария Протасова. Для многих их них она стала, как член семьи.

За три года работы в КЦСОН Мария Протасова ни разу не пожалела, что стала соцработником

Поменяла работу менеджера в сфере торговли на труд соцработника 34-летняя жительница Бердска Мария Протасова. И за три года ни разу об этом не пожалела. Каждый день она с удовольствием идет к своим подопечным дедушкам и бабушкам, старшему из которых, фронтовику, в этом году исполнилось 97 лет.

Что послужило толчком к смене деятельности? Неудобный график работы. Детям требовались внимание и забота мамы, а она приходила домой поздним вечером. И Мария Сергеевна стала искать место с нормированным рабочим днем. Такое нашлось в Комплексном центре социального обслуживания населения. Прошла собеседование и устроилась на работу. Первые три дня проходила стажировку с опытным соцработником — ходила за ней хвостиком.

-Смотрела, как все это происходит. Для меня ничего такого страшного не было. Прийти, поговорить с человеком, сходить в магазин, сделать уборку. Не сложно совершенно. Конечно, что-то было в подсознании: люди старые, одинокие, как это все будет. В целом для меня все пошло как песня. Я легко со всеми нашла контакт, у меня быстро появился свой участок — определенная группа дедушек и бабушек. Работаю три года, не возникало никаких проблем. Со всеми находишь общий язык. Видишь их счастливые глаза, когда приходишь к ним. Приносишь для них не только продукты и лекарства, но и какие-то новости. В день проходишь пять-шесть человек. От одного к другому идешь — у одного одни настроение и ситуация, у другого другие. Нужно уметь переключаться. Уже знаешь, на какие темы можно и нужно разговаривать, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Мария Протасова.

Все подопечные Марии Сергеевны уже привыкли, что она к ним приходит в определенное время, и если она задерживается, например в поликлинике, а там можно и пропасть, то начинают нервничать, улыбается соцработник.

-Я всегда стараюсь позвонить и предупредить. Они же все переживательные. Начинают сразу: а где Машенька потерялась? Даже когда на месяц уходишь в отпуск, все, они начинают переживать, начинают расстраиваться: кто ко мне придет? Там столько переживаний. Говорю, что ухожу ведь не навсегда, совсем скоро вернусь. Можете позвонить, если возникнут проблемы. Но у нас коллектив хороший, проблем не возникает. Но старикам очень тяжело перестроиться. И мы привыкаем к ним, и они к нам.

Время самоизоляции никак не повлияло на деятельность соцработников — они как работали, так и работают. Некоторые бабушки и дедушки, что вместе с соцработником может прийти и вирус. Но они им объясняют, что ходят в масках, пользуются антисептиками. И первым делом, когда заходят в дом, то тщательно моют руки.

Еще до наступления самоизоляциии Мария Сергеевна успела попасть под «гречневый психоз», когда все ринулись скупать гречку.

-И мои бабушки и дедушки говорят, мол, все скупают гречку, и нам надо. И вот тащишь из магазина по 2 килограмма гречки, по два килограмма риса. И так неделю ходила затаривалась. Люди старой закалки привыкли, что на всякий случай должен быть запас.

Как член семьи

Только теплые слова говорит о Марии Протасовой, находящийся на надомном обслуживании 80-летний Геннадий Гришманов.

— Она как член семьи для меня. Никаких претензий. И я ей очень благодарен. Вчера приходила, мы побеседовали, она уборку сделала. Я сейчас болею. Совет мне дала. Мне просто везет. Все хорошо у нас. Спасибо ей большое.

Страшновато, но по-другому нельзя

Свой профессиональный праздник соцработники отметят 8 июня. В этом году не пройдет торжественных мероприятий в их честь. Но все соцработники уже получили красивые открытки с поздравлениями мэра Бердска Евгения Шестернина, и были очень тронуты его теплыми словами, рассказала Курьер. Среда. Бердск» директор Комплексного центра социального обслуживания населения (КЦСОН) Анна Владимирова.

В этом году Комплексному центру исполняется 26 лет. Коллектив центра насчитывает 90 человек, из них 76 сотрудников непосредственно работают с населением, оказывая им социальные услуги. Всего за год в центр обращаются за срочными услугами более 3000 граждан, на надомном обслуживании находятся около 400 человек. В отделении социальной реабилитации инвалидов и пожилых людей ежегодно проходят оздоровление около 500 человек.

Сотрудники центра успешно внедряют в свою работу стационарозамещающие технологии. «Школа ухода за тяжелобольными пожилыми людьми и инвалидами» — обучение теоретическим и практическим навыкам ухода родственников и непосредственно самих граждан самообслуживанию, «Школа безопасности»- повышение уровня безопасности в повседневной жизни лиц пожилого возраста, и другие.

С февраля 2020 года КЦСОН участвует в реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода на территории Новосибирской области за гражданами пожилого возраста и инвалидами. В рамках этого проекта в Комплексном центре создан территориальный координационный центр, «Служба сопровождения», «Служба сиделок» и «Мобильная бригада».

Мобильная бригада стала как никогда актуальна в период самоизоляции пожилых граждан и инвалидов в период короновируса, так как на учреждение возложили еще одну задачу — обеспечить потребности бердчан старше 65 лет. Пожилые граждане, не состоящие на обслуживании в центре, стали обращаться за помощью: купить и принести продукты с магазина, лекарство из аптеки. С 28 марта по июнь 2020 года сотрудники центра и волонтеры выполнили 218 заявок.

-Вообще-то, я очень боюсь за своих девчат. Не буду лукавить, нам страшновато работать в такое время: социальные работники ходят в магазины, аптеки, поликлиники, контактируют с множеством людей. Но ведь по-другому нельзя. Конечно, мы используем маски, одноразовые перчатки, спиртовые салфетки. Очень внимательно следим за здоровьем своих подопечных, которых обслуживаем на дому. Приходя к ним, соцработники первым делом интересуется, как самочувствие, в норме ли температура, самочувствие, — отметила Анна Владимировна.