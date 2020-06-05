Натуральная Анна Семенович в свои 44 года показалась публике без макияжа и фильтров

«Вот такая я без фильтров , совершенно натуральная и честная с вами.» За время самоизоляции певица даже подумывала бросить свою звездную карьеру и заняться чем-то кардинально новым.

Поклонники отмечают, что в свои 44 года певица выглядит превосходно

Известная певица Анна Семенович выложила на своей странице фото, на котором нет ни грамма косметики и фотошопа. Поклонники отмечают, что в свои 44 года певица выглядит превосходно.

Анна отметила, что вернутся к природной натуральной красоте ей помог карантин. За время самоизоляции певица даже подумывала бросить свою звездную карьеру и заняться чем-то кардинально новым. Под фото она написала: