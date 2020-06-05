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Красота / Общество

Натуральная Анна Семенович в свои 44 года показалась публике без макияжа и фильтров

17:21 05.06.2020 Фото: https://www.instagram.com/p/CBASMt9KVrU/
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«Вот такая я без фильтров , совершенно натуральная и честная с вами.» За время самоизоляции певица даже подумывала бросить свою звездную карьеру и заняться чем-то кардинально новым.

Натуральная Анна Семенович в свои 44 года показалась публике без макияжа и фильтров
Поклонники отмечают, что в свои 44 года певица выглядит превосходно

Известная певица Анна Семенович выложила на своей странице фото, на котором нет ни  грамма косметики и фотошопа. Поклонники отмечают, что в свои 44 года певица выглядит превосходно.

Анна отметила, что вернутся к природной натуральной красоте ей помог карантин. За время самоизоляции певица даже подумывала бросить свою звездную карьеру и заняться чем-то кардинально новым. Под фото она написала:

Вот такая я без фильтров , совершенно натуральная и честная с вами. Даже цвет волос уже почти свой , родной 😂 Я давно уже не помню себя такой натуральной и своей , в 23 года я попала в группу Блестящие и понеслось 😅 Блестки, яркий мейк, рыжая копна волос, высокие шпильки и только дома я могла опять стать собой, сняв с себя надменный налёт сексуальности и смыть следы пафоса. Эти три месяца самоизоляции для меня стали настоящей перезагрузкой . Меня посещали разные мысли : иногда даже хотелось все бросить и начать сначала , взять и полностью поменять профессию ! Я это сделала в 2002 году , когда из фигуристки превратилась в ведущую на телевиденье!

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