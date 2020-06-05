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Вырвался на 6 место по коронавирусу в России СФО

17:23 05.06.2020
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В рамках данной статистики вновь произошло ухудшение ситуации в регионе. Как и неделю назад, в Новосибирской области ежедневно наблюдается значительный рост количества зарегистрированных случаев COVID-19.

В рубрику «Сообщи свою новость» написала Ольга:

В Новосибирской области 6-е место по показателю прироста заболевших COVID-19 в СФО. Итоги недели Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) подсчитал статистику за неделю — с 30 мая по 5 июня. За это время общее количество жителей, которым был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция», возросло в Новосибирской области в 1,3 раза (или на 28%). Однако по сравнению с 29 мая этот показатель не изменился.

Показатель прироста заболевших — один из ключевых в оценке эпидемической картины. На него, в числе прочих, ориентируется Роспотребнадзор, давая региональным властям рекомендации о снятии ограничений или введении послаблений режима при эпидемии. Темпы прироста заболевших в целом по СФО замедлились (показатель 1,3 раза), так что регион и округ сравнялись по этим цифрам. Что касается картины в целом по РФ, здесь прирост ниже, чем в Новосибирской области, но остается таким же, как и неделю назад (в 1,2 раза).

По состоянию на 5 июня Новосибирская область переместилась с 7-го на 6-е место среди регионов СФО. То есть, в рамках данной статистики вновь произошло ухудшение ситуации в регионе. Как и неделю назад, в Новосибирской области ежедневно наблюдается значительный рост количества зарегистрированных случаев COVID-19 (более 100 человек/сутки). На первом месте по индексу прироста заболевших по СФО — Иркутская область (в 1,7 раза), которая обогнала Республику Тыва. Третье место — у Республики Алтай. 30 мая был отмечен самый сильный прирост количества зарегистрированных случаев заболевания в регионе — 109 за сутки. Новосибирская область теперь входит в перечень субъектов РФ, где зафиксировано более 3000 выявленных заболевших. По общему количеству заболевших в СФО ее обгоняет только Красноярский край. 5 июня на территории региона официально зарегистрировано 3334 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция»

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