Умер актер Михаил Кокшенов в возрасте 83 лет

Советский и российский актер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет, сообщила поэтесса Любовь Воропаева в своем Facebook.

Три года назад актер перенес инсульт

Причина смерти не уточняется. Три года назад артист перенес инсульт, с тех пор на публике не появлялся.

Михаил Кокшенов родился в Москве, сначала освоил профессию инженера, после поступил в Театральное училище имени Б.В. Щукина. Работал в театре им. В. Маяковского, Московском театре миниатюр, Театре-студии киноактера.

Фильмография насчитывает более сотни фильмов, во многих выступал в комическом амплуа. Известен по лентам «Женя, Женечка и «Катюша»», «Спортлото 82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Белые росы», «Ширли-мырли» и многим другим.

Источник: РИА Новости