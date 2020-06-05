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Умер актер Михаил Кокшенов в возрасте 83 лет

17:59 05.06.2020 Фото: Владтайм
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Советский и российский актер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет, сообщила поэтесса Любовь Воропаева в своем Facebook.

Умер актер Михаил Кокшенов в возрасте 83 лет
Три года назад актер перенес инсульт

Причина смерти не уточняется. Три года назад артист перенес инсульт, с тех пор на публике не появлялся.

Михаил Кокшенов родился в Москве, сначала освоил профессию инженера, после поступил в Театральное училище имени Б.В. Щукина. Работал в театре им. В. Маяковского, Московском театре миниатюр, Театре-студии киноактера.

Фильмография насчитывает более сотни фильмов, во многих выступал в комическом амплуа. Известен по лентам «Женя, Женечка и «Катюша»», «Спортлото 82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Белые росы», «Ширли-мырли» и многим другим.

Источник: РИА Новости

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От редакции

В каких фильмах вы помните этого актера?

Аноним, 05 июня 2020 19:18
Жаль Михаила, хороший был комедийный актёр. Одна из первых его ролей - молодой лесоруб в фильме "Девчата" - пил воду из бачка и не мог напиться! Но больше всего нравился в фильме "Женя, Женечка и катюша", фильм бесподобный с О.Далем в гл.роли.

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