Отказал в УДО экс-мэру Бердска Потапову суд в мае 2020. Он не работал на лесоповале, как его подельник Мухамедов

Илья Потапов, осужденный за взятку, отсидел уже 7 лет. Его соратники по компартии уверены, что ходатайство на условно-досрочное освобождение бывший чиновник подаст на следующий год и выйдет на свободу.

Илья Потапов отсидел уже 7 лет срока за взятку и коррупционные преступления. Суд дал ему 10 лет колонии и 500 млн рублей штрафа

Бывшему мэру Бердска Илье Потапову суд отказал в условно-досрочном освобождении. Об этом 5 июня «Курьер. Среда. Бердск» рассказал секретарь горкома КПРФ Сергей Бессонов, в отделении которого состоит коммунист Потапов.

По словам Сергея Евгеньевича, ему эту новость сообщил Владимир Мухамедов, бывший вице-мэр Бердска и подельник Потапова, которого освободили условно-досрочно в октябре 2019 года.

— Он мне доложил о том, что Потапову судом отказано в выходе из колонии по УДО. Мотивацию такого решения я не знаю. Мне говорили знающие люди, что Володю выпустили, возможно, потому, что он работал на лесоповале, а не в библиотеке, как Илья, — предположил Бессонов.

Он заявил, что партийцы не планируют предпринимать каких либо действий для скорейшего освобождения Потапова — бесполезно. Скорее всего, заключенный бывший чиновник через год снова подаст ходатайство, поскольку имеет на это право.

— Мы не теряем надежды на УДО. Хотя прошло уже 7 лет с момента ареста Потапова. Как один день! — отметил лидер бердских коммунистов.

Чем занимается после освобождения Владимир Мухамедов, он не знает, но рассказал, что встретился с ним в обкоме КПРФ, где тот представлял Октябрьский райком Новосибирска. Дескать, Владимир Ибрагимович «предвыборными делами занимается».

Сколько сидит

В тюремный срок, напомним, входит время содержания в СИЗО во время расследования и судебного процесса. Илья Потапов ровно два года находился под арестом в следственном изоляторе №3 в Линево. И 5 лет в исправительной колонии №18. Две трети срока составляет 6 лет и 8 месяцев. А значит, Илья Николаевич уже может подавать просьбу на УДО или на изменение режима на более мягкий — вплоть до колонии-поселения.

3 апреля 2015 года судья бердского горсуда Юлия Деменкова приговорила мэра Бердска Илью Потапова к 10 годам строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. Его бывший заместитель Владимир Мухамедов получил 9 лет лишения свободы и штраф в 500 млн рублей. Наказание они отбывают в колонии строгого режима. Без права занимать в течение двух лет должности в органах власти.

Суд признал вину мэра в получении взятки в 3 млн рублей от депутата Заксобрания Александра Илющенко на теплоходе «Ремикс» и покушении на взятку от жены бывшего замглавы Евгения Мартьянова. Мухамедов был пособником главы города, установил суд. Также признана вина мэра в злоупотреблении должностными полномочиями, из-за чего городу причинен ущерб в 24 млн рублей. Свою вину чиновники не признали до конца процесса.

Своими действиями по снижению стоимости аренды земли для Илющенко Илья Потапов дискредитировал авторитет власти перед населением, установил суд, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». А розовый пакетик, в который тогдашний мэр положил деньги, стал достоянием новостей федерального уровня и узнаваемым мемом.

Эпизод с землей судья считает тяжким преступлением, взятки — особо тяжкими. Процесс над экс-главой города длился год — с 1 апреля 2014 года. Суд заседал по делу Потапова-Мухамедова 52 раза.

Член КПРФ и бывший программист СО РАН Илья Потапов был избран главой Бердска 27 марта 2011 года. 7 апреля того же года он вступил в должность, произнеся клятву перед избирателями — служить народу и свято чтить закон. А 30 апреля 2013 года его задержали за получение взятки в размере на теплоходе «Ремикс». 1 мая того же года Потапов арестован по подозрению в ряде коррупционных преступлений.

6 мая 2015 года Илья Потапов официально ушел в отставку по собственному желанию, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Илья Потапов получил работу библиотекаря в ИК-18 и учился на юриста. Второе высшее образование он получил дистанционно в филиале Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Владимир Мухамедов в середине октября вышел из колонии по УДО, отсидев две трети 9-летнего срока. его суд арестовал 5 июня 2013 года — через два дня после задержания по обвинению в покушении на мошенничество и пособничестве в получении взятки. Экс-замглавы Бердска Мухамедов признался, что от лица мэра вымогал 2 млн рублей у бизнесмена. На суде он рассказал, как просил вознаграждение за подписание мирового соглашения о разделе имущества семьи экс-чиновника Мартьянова. А также о дружбе и ссоре с Потаповым.

Осенью 2018 года президент России Владимир Путин отказался помиловать Владимира Мухамедова. И это несмотря на то, что комиссия по помилованию Новосибирской области в конце мая 2018-го вынесла положительное решение на ходатайство Владимира Ибрагимовича. 26 января 2020 года Мухамедову исполнилось 40 лет.