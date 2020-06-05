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Почему бесился Путин, объяснил Песков

18:21 05.06.2020 Фото: Кремлин.ру
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Президента поздно проинформировали о ЧП в Норильске с разливом 20 тыс. тонн топлива. Поэтому прозвучала «реплика президента о том, что негоже узнавать о чрезвычайных ситуациях в крае из сообщений соцсетей», заявил представитель Кремля.

Почему бесился Путин, объяснил Песков
Песков: Путина с опозданием проинформировали о ЧП в Норильске

Президент РФ Владимир Путин был проинформирован о ЧП в Норильске с опозданием, с этим было связано его негодование, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президенту было доложено позже, собственно, поэтому реплика президента о том, что негоже узнавать о чрезвычайных ситуациях в крае из сообщений соцсетей», — сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, был ли проинформирован президент о ЧП 29 мая, когда информация о том, что произошла авария, была опубликована на сайте краевого МЧС 29 мая.

Он напомнил, что президент поручил компетентным органам выяснить вопрос, связанный с тем, было ли оповещение своевременным или несвоевременным, и какова была работа экстренных служб реагирования в этой конкретной ситуации.

«Сейчас они разбираются с этой ситуацией, поэтому давайте не будем забегать вперед и дождемся первых результатов разбирательства правоохранительных органов», — призвал Песков.

В пятницу глава и совладелец «Норникеля» Владимир Потанин, глава МЧС Евгений Зиничев и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова доложат президенту о ситуации по ликвидации чрезвычайной ситуации с разливом топлива в Норильске.

«Будет вопрос о ситуации по ликвидации разлива дизтоплива в Красноярском крае. Выступит Зиничев, выступит Радионова, и выступит Потанин», — рассказал Песков журналистам о повестке предстоящего общения президента.

По его словам, встреча будет достаточно насыщенная. «Будет вопрос о создании благоприятных условий жизнедеятельности населения, о снижении негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, о формировании в обществе ответственного отношения к животным, об экологическом образовании и воспитании экологической культуры», — сказал Песков.

Кроме того, речь пойдет, по его словам, и о защите редких исчезающих видов животных, передает «Интерфакс».

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