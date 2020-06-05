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Скончалась радиоведущая и журналист Юлия Норкина на 53-м году жизни

18:29 05.06.2020 Фото: КП
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Она работала на радио «Комсомольская правда», где вела с мужем Андреем Норкиным программу «Простыми словами». Сейчас он работает на НТВ. Прощание состоится 6 июня.

Скончалась радиоведущая и журналист Юлия Норкина на 53 м году жизни
Юлия Норкина умерла
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Скончалась радиоведущая и журналист Юлия Норкина на 53 м году жизни

Скончалась радиоведущая и журналист Юлия Норкина на 53-м году жизниСкончался 58-летний анестезиолог-реаниматолог Сергей Ходоренко от коронавируса в Алтайском краеЕщё 278 новостей

Ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина умерла на 53-м году жизни, сообщил ее муж, журналист Андрей Норкин.

«Юльчонка больше нет <…> Если вы хотите и можете попрощаться с ней, приезжайте в субботу, 6 июня, на Новодеревенское кладбище в Пушкино», — написал он в Facebook.

Норкина родилась в Москве 10 декабря 1967 года. Профессиональную деятельность начала в 1992 году с работы на радиостанции «Радио 101», где и познакомилась с будущим мужем, известным журналистом Андреем Норкиным, работающим сейчас на НТВ.

На радио «Комсомольская правда» она вела с мужем программу «Простыми словами».

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