Скончалась радиоведущая и журналист Юлия Норкина на 53-м году жизни

Она работала на радио «Комсомольская правда», где вела с мужем Андреем Норкиным программу «Простыми словами». Сейчас он работает на НТВ. Прощание состоится 6 июня.

Юлия Норкина умерла

Ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина умерла на 53-м году жизни, сообщил ее муж, журналист Андрей Норкин.

«Юльчонка больше нет <…> Если вы хотите и можете попрощаться с ней, приезжайте в субботу, 6 июня, на Новодеревенское кладбище в Пушкино», — написал он в Facebook.

Норкина родилась в Москве 10 декабря 1967 года. Профессиональную деятельность начала в 1992 году с работы на радиостанции «Радио 101», где и познакомилась с будущим мужем, известным журналистом Андреем Норкиным, работающим сейчас на НТВ.

На радио «Комсомольская правда» она вела с мужем программу «Простыми словами».