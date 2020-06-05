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Спала голодная на полу: истязала 7-летнюю дочерь полгода пьяная мать в Кузбассе

18:40 05.06.2020 Фото: pixabay.com
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Женщина на длительное время оставляла дочь без присмотра. Девочка не ходила в детский сад. У неё даже не было необходимой сезонной одежды. Ребенок не выдержал и пожаловался бабушке. СК возбудил уголовное дело.

Спала голодная на полу: истязала 7 летнюю дочерь полгода пьяная мать в Кузбассе
Девочку изъяли у матери. Она проживает с бабушкой, которая оформила опеку

Жительница Белова полгода издевалась над своей 7- летней дочерью. Следственный комитет передал уголовное дело в суд.
По версии следствия, с ноября 2018 по май 2019 года обвиняемая не исполняла обязанности по воспитанию своего ребёнка. У девочки не было собственного спального места. Она спала на полу. В квартире всегда было грязно. Кроме того, женщина на длительное время оставляла дочь без присмотра. Девочка не ходила в детский сад. У неё даже не было необходимой сезонной одежды. Её мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляла ребёнка нецензурной бранью. А также наносила ей побои. Девочка не выдержала издевательств и рассказала о них своей бабушке. А та обратилась в органы опеки и полицию.

«Женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего), ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним)», — говорится в сообщении СУ СК РФ по Кемеровской области.

В ведомстве также пояснили, что обвиняемая уже попадала в поле зрения сотрудников полиции и была ранее судима. Девочку изъяли у матери. Она проживает с бабушкой, которая оформила опеку.

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