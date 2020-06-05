Получают ипотеку по льготной ставке 6,5% жители Бердска
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Получают ипотеку по льготной ставке 6,5% жители Бердска

6:36:096/5/2020
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Всего жители Новосибирской области за полтора месяца получили более одного миллиарда рублей по программе «Льготная ипотека-6,5 %».

В целом, по информации Сибирского главного управления Банка России, на первичном и вторичном рынке жители региона в январе-апреле 2020 года получили 10,5 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 23,5 млрд рублей. При этом за полтора месяца банки (по состоянию на 28 мая) выдали жителям региона 549 ипотечных кредитов на общую сумму 1,1 млрд рублей по программе «Льготная ипотека – 6,5%». Помимо этого, одобрено ещё около 1,8 тыс. заявок по этой программе.

Программа «Льготная ипотека – 6,5%» будет действовать до 1 ноября 2020 года на покупку жилья на первичном рынке – у застройщиков. В ней нет ограничений по возрасту или составу семьи. Ставка не выше 6,5% сохраняется на весь срок кредита. Максимальная сумма ипотечного кредита по этой программе для Новосибирской области – 3 миллиона рублей. За время действия новой льготной ипотечной программы от жителей Новосибирской области поступило 3,5 тыс. заявок. Часть из них еще находится на рассмотрении. Доля одобрения заявок, по которым банки уже приняли решение, – 83%.

Источник: svidetel24.info

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