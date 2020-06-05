Хантарвиурс нашли в Китае. Нам всем крышка?

Со временем у некоторых заразившихся падает кровяное давление, развивается шок, возникают те самые кровотечения, отказывают почки. Выкарабкиваются не все. Это лечится?

В организме больного обнаружили следы хантавируса

В КНР умер мужчина, который ехал в автобусе на работу. Его проверили на коронавирус нового типа, но тест дал отрицательный результат. Зато в организме больного обнаружили следы хантавируса. Когда об этом сообщили китайские СМИ, поднялась шумиха: не хватало нам второй пандемии. Но на самом деле в этот раз бояться нечего.

Что такое хантавирус?

Как и коронавирусы, хантавирусы — это целое семейство, которое выделили еще 40 лет назад, а отдельные представители были известны еще раньше. Инфицируют они обычно мышей, крыс и других мелких млекопитающих, а те передают их человеку. Но грызунам эти вирусы не причиняют вреда, а у людей вызывают болезни.

Хантавирусы в Северной и Южной Америке способны вызвать кардиопульмональный (то есть затрагивающий сердце и легкие) синдром, который напоминает грипп, но намного чаще приводит к смерти. Евразийские хантавирусы — возбудители геморрагической лихорадки с почечным синдромом, от нее-то и умер мужчина в Китае.

Какая-какая лихорадка?

Геморрагической эта и многие другие лихорадки называются потому, что при них часто (но не всегда) возникают кровотечения. Та, что вызывается хантавирусами, — это даже не одна болезнь, а несколько очень похожих, связанных с поражением стенок сосудов.

Обычно симптомы возникают через одну-две недели после заражения. Внезапно начинает болеть голова, спина, живот, поднимается температура, человека знобит и тошнит, перед глазами все плывет. Бывает, что у больных появляется сыпь, румянец на лице, воспаляются или краснеют глаза.

Со временем у некоторых заразившихся падает кровяное давление, развивается шок, возникают те самые кровотечения, отказывают почки. Выкарабкиваются не все. Тяжесть болезни во многом зависит от того, какой именно вирус попал в организм. Центры по контролю и профилактике заболеваний США приводят такие данные: от вируса Пуумала умирают менее чем в 1% случаев, а от вируса Хантаан — в 5–15% (по другой оценке, летальность не превышает 10%).

Это лечится?

С трудом. В клинических испытаниях несколько препаратов дали обнадеживающие, но временами противоречивые результаты. Лечение в основном направлено на то, чтобы поддержать организм, пока он борется с инфекцией: следят за балансом жидкости и электролитов, а в тяжелых случаях кровь прогоняют через специальный аппарат, заменяющий почки. Болезнь длится несколько недель. Выздоровевшие еще три — шесть месяцев испытывают слабость и головокружение.

И что, есть причины не беспокоиться?

Да. Во-первых, против нескольких хантавирусов, вызывающих лихорадку, существует вакцина. Вводят ее не кому попало, а тем, кто рискует заразиться. В основном это жители азиатских стран: 90% случаев болезни приходится на Китай. Правда, в России хантавирусная лихорадка тоже встречается: по данным научного центра «Вектор», в среднем каждый год регистрируют 6 тыс. случаев. Но не стоит уж очень переживать.

Главное, что нужно помнить об этой болезни, — она не передается от человека человеку. По крайней мере, за 70 лет не описано ни одного такого случая (зато в Южной Америке люди несколько раз заражали друг друга местным хантавирусом). Заболеть можно, если вдохнуть частицы экскрементов, засохшей слюны или мочи грызунов, потрогать нос или рот грязными руками, съесть пищу, на которой осели эти частицы, или через рану.

Чаще всего заражаются крестьяне или жители мест, где развелись крысы и мыши. К примеру, в 1995-м в Боснии и Герцеговине, где не первый год шла война, было зарегистрировано почти 400 случаев: не так уж много с учетом обстоятельств.

Словом, хантавирусная пандемия нам не грозит, передает ТАСС.