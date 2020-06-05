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Закроют въезд на кладбища в родительскую субботу перед Троицей в Новосибирске

21:28 05.06.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Ограничения будут действовать 6 июня с 8 утра до 17 часов. Это сделано для обеспечения безопасности дорожного движения и общественного порядка. В Бердске в субботу до кладбища пустят автобусы от вокзала.

Закроют въезд на кладбища в родительскую субботу перед Троицей в Новосибирске
Въезд автомобилей на кладбища на Троицу закроют в Новосибирске. По погостам придется ходить пешком
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Закроют въезд на кладбища в родительскую субботу перед Троицей в Новосибирске

Как доехать до кладбища в родительскую субботу накануне Троицы в Бердске? Смотри расписаниеЗакроют въезд на кладбища в родительскую субботу перед Троицей в НовосибирскеЕщё 279 новостей

В Новосибирске закроют въезд для автомобилей на кладбища, об этом сообщил пресс-центр мэрии.  Ограничения будут действовать 6 июня с 8 утра до 17 часов. Исключения сделают лишь для оказания ритуальных услуг.

«Это сделано для обеспечения безопасности дорожного движения и общественного порядка при проведении мероприятий, посвященных церковному празднику Святой Троицы», — отметили в мэрии.

Ограничения будут действовать на территории Заельцовского, Гусинобродского и Клещихинского кладбищ.

На территории мест захоронений будут дежурить сотрудники полиции, а также установят дорожные знаки.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 6 июня, в родительскую субботу накануне Троицы до бердского кладбища пустят два автобуса от вокзала. Они будут ходить с 8.00 до 15.00 с интервалом в полчаса.

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От редакции

Вы поедете в родительский день на кладбище?

аноним, 05 июня 2020 22:08
А что раньше беспорядки были?Что за бред?Просто посмотрели на Новосиб и себе скопировали,на всякий случай!

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