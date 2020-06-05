Закроют въезд на кладбища в родительскую субботу перед Троицей в Новосибирске

Ограничения будут действовать 6 июня с 8 утра до 17 часов. Это сделано для обеспечения безопасности дорожного движения и общественного порядка. В Бердске в субботу до кладбища пустят автобусы от вокзала.

Въезд автомобилей на кладбища на Троицу закроют в Новосибирске. По погостам придется ходить пешком

В Новосибирске закроют въезд для автомобилей на кладбища, об этом сообщил пресс-центр мэрии. Ограничения будут действовать 6 июня с 8 утра до 17 часов. Исключения сделают лишь для оказания ритуальных услуг.

«Это сделано для обеспечения безопасности дорожного движения и общественного порядка при проведении мероприятий, посвященных церковному празднику Святой Троицы», — отметили в мэрии.

Ограничения будут действовать на территории Заельцовского, Гусинобродского и Клещихинского кладбищ.

На территории мест захоронений будут дежурить сотрудники полиции, а также установят дорожные знаки.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 6 июня, в родительскую субботу накануне Троицы до бердского кладбища пустят два автобуса от вокзала. Они будут ходить с 8.00 до 15.00 с интервалом в полчаса.