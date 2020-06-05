Генпрокуратура: просадка грунта стала причиной повреждения резервуара и разлива дизтоплива в Норильске

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить особо опасные объекты, расположенные в зонах вечной мерзлоты, после катастрофы св Красноярском крае.

Генпрокуратура назвала причину разгерметизации резервуара с дизельным топливом в Норильске

Просадка грунта стала причиной разгерметизации резервуара с нефтепродуктами на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

«Согласно имеющимся данным, предварительной причиной разгерметизации резервуара с дизельным топливом стала просадка грунта и бетонной площадки под ним», — сказал он.

Иванов также сообщил, что генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить особо опасные объекты, расположенные в зонах вечной мерзлоты, после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске.

«С целью недопущения повторения подобной ситуации на особо опасных объектах, расположенных на территориях, подверженных таянию вечной мерзлоты, генеральным прокурором Игорем Красновым прокурорам регионов и природоохранным прокурорам дано поручение о комплексной проверке таких объектов», — сказал он.