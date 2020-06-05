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Изнасиловали и убили 12-летнюю девочку психбольные подростки в деревне Красноярского края

21:52 05.06.2020 Фото: Стоп-кадр с видео НТВ
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По словам местных жителей, банда подростков, состоящих на учете у психиатра, уже несколько лет терроризирует население Нижней Кои. Тело убитой девочки они сбросили в пожарный резервуар, глубиной 3 метра. К ответственности никого не привлекают.

Изнасиловали и убили 12 летнюю девочку психбольные подростки в деревне Красноярского края
На сходе пытались решить, как избавиться от банды психов, которая терроризирует сибирскую деревню

В поселке Нижняя Коя Шушенского района Красноярского края вечером 29 мая пропала 12-летняя девочка. Ее тело со следами насильственной смерти нашли 1 июня в заброшенном пожарном резервуаре глубиной около трех метров, сообщили в управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии. По факту возбуждено уголовное дело об убийстве.

Предварительно установлено, что девочка вместе с десятилетней сестрой вечером пошла встречать коров. Затем младшая сестра вернулась домой, а старшая осталась поиграть на детской площадке. Домой она не вернулась. Родители начали ее искать.

Деревенские террористы

Жители красноярской деревни Нижняя Коя вот уже несколько лет боятся ходить по улицам: местные подростки нападают на прохожих. Последней каплей стало убийство 12-летней девочки. Расследовать убийство приехали следователи из областного центра. Подозреваемый уже задержан, а мать школьницы рассказала, что год назад ее ребенка изнасиловали, но никто за это не понес наказания.

Если их не услышат, они за себя не ручаются — такой ультиматум жители Нижней Кои поставили следователям. А тем в свою очередь пришлось пригласить на открытую встречу всех желающих высказаться. Собралась вся деревня, уставшая от выходок компании местных подростков.

12-летняя Марина пропала неделю назад. Ее искали всем селом, уже тогда понимая, кто может быть причастен к исчезновению. Компания местных подростков не давала девочке прохода: издевались, били, а в прошлом году, уверяет мама Марины, изнасиловали. Но наказания никто не понес, потому что едва ли не вся компания состоит на учете у психиатров.

Елена, мать убитой девочки: «Я просила: делайте что-нибудь. Опека сказала: они же дети больные. Ну, раз больные дети, должны содержаться в специальном учреждении. Они изнасиловали в прошлом году мою дочь, которую сейчас убили. А мне дали уголовное наказание за то, что я их погоняла».

Тело Марины нашли в колодце на окраине поселка. По подозрению в убийстве задержали местного жителя — у него серьезные психические отклонения. Но сельчане уверены, что это так называемый крайний и его как минимум надоумили те самые подростки. А может, и просто переложили на него вину. А тот испугался и во всем сознался.

Дело близилось к суду Линча. Смерть Марины стала последней каплей в чаше их терпения, признаются люди. Но и на народном сходе решить беду жителей деревни так и не удалось. Ответ прозвучал ожидаемый — это же дети. А родители подростков не спешат браться за воспитание сыновей.

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От редакции

Почему не найдут управу?

Аноним, 05 июня 2020 22:34
НВР:
А чё там в америке простые граждане сделали в ответ на смерть своего земляка?
Были бы в селе нормальные мужики и первый раз до суда дело не дошло бы.

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