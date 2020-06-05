Переломила коронавирус Россия, заявили в Минздраве

В Минздраве заявили, что ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить

Перелом наступил в ситуации с коронавирусом в России, заявил в пятницу замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин. «У нас продолжается борьба с коронавирусной инфекцией. Нам удалось переломить ситуацию, но тем не менее мы продолжаем оказывать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией», — сказал он на круглом столе «Здравоохранение: возвращение в режим плановой работы», который проводился в режиме онлайн.

По словам замминистра, Москва уже прошла пик роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Более 50 федеральных медицинских центров были перепрофилированы в регионах России для приема пациентов с коронавирусной инфекцией, добавил замглавы ведомства.

«В организации помощи регионам, в организации помощи больным с COVID-19 у нас было перепрофилировано 53 федеральных медицинских организации с общим объемом коечного фонда более 12 тыс.», — сказал он.

Камкин отметил, что в Москве девять перепрофилированных под коронавирус федеральных центров в ближайшее время вернутся к оказанию обычной медицинской помощи по своему профилю. Он добавил, что Минздрав совместно с Роспотребнадзором прорабатывает нормативы по обеспечению койками в период ожидания второй волны коронавируса, передает ТАСС.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,6 млн человек, около 380 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 449 834 случая заражения, выздоровели 212 680 человек, умерли 5 528.