Родительская суббота перед Троицей 6 июня 2020 года: Традиции этого поминального дня

Накануне праздника Святой Троицы православные верующие отмечают великую поминальную субботу. В 2020 году Троицкая родительская суббота выпадает на 6 июня. В этот день заведено дарить любовь и молитву всем своим родным и знакомым, в том числе и тем, кто отошел в мир иной.

После визита в церковь, по-обыкновению, люди ходят на кладбища

История и суть поминальной субботы перед Троицей

Суббота, в канун праздника Святой Троицы — это великий праздник, день основания православной церкви Иисусом Христом. В старину, в этот день хоронили людей, умерших несчастной смертью. Для этих целей, за городом строили нищенские дома или сараи, где устраивалась одна, общая могила. В Троицкую поминальную субботу следует вспомнить всех усопших и помолиться за упокой их душ.

Там хоронили тех, кого некому было хоронить, жертв злосчастных случаев, самоубийц и утопленников. Многие прихожане приходили помолиться за несчастных усопших. Вместе с ними, поминали также остальных умерших людей. Похороны проводились торжественно, организовывался поминальный обед, беднякам раздавали милостыню.

Стоит отметить, что людей, убитых во время разбоя или воровства, запрещено было хоронить даже в этой братской могиле. Их закапывали в лесу.

Традиции Троицкой родительской субботы

В пятницу, перед Троицкой поминальной субботой во всех церквях проводится великая панихида — парастас. Утром, в субботу совершают заупокойную Божественную литургию, а после нее — общую панихиду. В церквях на листочках пишут имена усопших, и передают их священнослужителям, чтобы они упомянули их в своих молебнах.

Согласно давней традиции, верующие приносят в церковь небольшой помин (красное вино, конфеты, крупы, хлеб и т. п.), который после службы раздают всем нуждающимся. После визита в церковь, по-обыкновению, люди ходят на кладбища, наводят там порядок, читают молебны, раздают милостыню.

По словам церковнослужителей, в период поминальной субботы богослужение в церкви считается важнее визита на кладбище. Поэтому, не стоит заменять службу в церкви, на поход к погостам. Однако в 2020 году, в связи с пандемией коронавируса, людей призывают не покидать своих домов, и читать молитвы возле домашнего иконостаса, чтобы пресекать дальнейшее распространение смертельной болезни.

Запреты, связанные с Троицкой поминальной субботой

В Троицкую поминальную субботу, как и в другие Родительские дни, не рекомендуется работать физически. Но убраться в доме не возбраняется. Еще, свое жилище следует украсить травами и цветами. Под запретом рукоделие, стирка, мытье и купание в открытых водоемах. Также запрещено устраивать веселые и шумные гуляния.

Многие верующие устраивают в этот день поминальный обед. Однако, на нем должны отсутствовать крепкие спиртные напитки. Можно лишь немного красного вина. На кладбищах запрещено оставлять угощения, алкоголь или сигареты, даже если при жизни усопший любил их.

Несмотря на то, что Троицкая родительская суббота — это поминальный день, грустить и плакать в этот период нельзя. Смерть — это всего лишь переход с одной жизни в другую. Нужно порадоваться за усопших, за то что они стали более близки с Богом.

Запрещается мести в доме с Троицкой субботы, а на четвертый день совершают уборку в жилище.

Источник: RSUTE