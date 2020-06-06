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Что нужно обязательно сделать на Троицу 7 июня 2020 года и когда будет родительский день перед сошествием Святого Духа

20:17 06.06.2020 Фото: wikipedia.org
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На кладбище даже в родительский день нельзя устраивать трапезы – поминают умерших родственников, собравшись семьей дома. Священники не перестают напоминать: усопшие нуждаются не в присутствии живых родственников у их могил на кладбище, а в молитвах, которые облегчают их души.

Что нужно обязательно сделать на Троицу 7 июня 2020 года и когда будет родительский день перед сошествием Святого Духа
Троица – это тот день, когда православные узнали о триединстве Бога – Бог-Отец, Бог-Сын, Святой Дух

Троица – немаловажный праздник в православии, причислен к двунадесятым. По церковному его называют Днем сошествия Святого Духа, по-народному – Пятидесятницей. Народное название возникло, поскольку праздник приходится на 50-й день после Пасхи. Церковное название указывает на событие, произошедшее с учениками Иисуса Христа.

Троица – это тот день, когда православные узнали о триединстве Бога – Бог-Отец, Бог-Сын, Святой Дух. Ежегодно праздник отмечают в разные даты, потому как дата праздновать Пасхи также меняется. Троице предшествуется родительская суббота – один из поминальных дней в году, в который ходят на кладбище.

Когда отмечается Троица в 2020 году

У праздника Троица нет фиксированной даты, поскольку он зависит от празднования Светлого Воскресения Христова. В 2020 году Пасху отметили в православии 19 апреля, а Троица приходится на 50-й день после нее – 7 июня. Считается, что праздник установили ученики Христа, закрепив в памяти всех верующих большое событие – сошествие Духа Святого. Это произошло в Сионской горнице, в которой апостолы собрались на очередную молитву. Спустя многие годы Сионскую горницу перестроили в христианский храм.

Согласно библейской истории, после сошествия Святого Духа апостолы получили в дар несколько возможностей. Они начали говорить на различных языках мира, и стали по нему путешествовать, проповедовать христианство, нести Слово Божие. Апостолы были наделены способностью пророчествовать, и даром исцелять.

Троица в качестве православного праздника была установлена в 381 году. Соответствующий документ подписали члены созыва II Вселенского соборы. Событие произошло в Константинополе. Параллельно было сформулировано учение о Троице, утвержден догмат. Все Божеские лица стали равными и единосущными.

Что православные делают на Троицу

Как и в любой другой религиозный праздник, на Троицу православные идут в храмы на утреннюю службу, затем – Божественную литургию и Великую вечерню. Троица считается одним из самых красивых церковных праздников. Главный его цвет – зеленый, ведь зеленью в этот день украшают помещения внутри храма, в домах: пол устилают свежескошенной травой, а иконки украшают полевыми цветами. Зелень оберегает жилище от всего плохого.

На Троицу у православных принято собираться всей семьей за праздничным столом, приглашать гостей. Вкушать можно любые блюда, поскольку поста в этот день нет. Единственно, что строго запрещено – употреблять алкоголь. Также в праздник начинают свататься, но свадьбу планируют на Покров. Говорят, если пара женится на Покров, то будет жить счастливо, семья окажется крепкой.

Перед Троицей обязательно убирают в доме, ведь в праздник подобной работой заниматься нельзя, готовят еду, приводят в порядок газоны. Также в этот день не стирают, не планируют физическую работу, какие-то кропотливые дела, садовые и огородные работы, венчание. На кладбище ходят накануне праздника – в Троицкий родительский день.

Какого числа будет родительский день перед Троицей в 2020 году

Родительский день в 2020 году перед Троицей приходится на 6 июня: православные идут на кладбище, поминают усопших родственников, близких людей. В течение этого дня важно помогать нищим, совершать пожертвования, богоугодные дела. Родительская суббота – особенный день, специально отведенный церковью для поминания усопших.

В родительский день, впрочем, как и любой другой, священнослужители не молятся за упокой душ самоубийц, некрещенных людей. Их имена нельзя указывать в поминальных записках.

Накануне Троицы в поминальный день православные еще утром посещают храм, чтобы принять участие в специальной литургии. Потом они отправляются на кладбище, приводят в порядок могилки, моют памятник, красят оградки, оставляют цветы. На кладбище даже в родительский день нельзя устраивать трапезы – поминают умерших родственников, собравшись семьей дома.

Священники не перестают напоминать: усопшие нуждаются не в присутствии живых родственников у их могил на кладбище, а в молитвах, которые облегчают их души.

Источник: Пронедра

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От редакции

Поминаете родных дома или на кладбище?

Аноним, 19 мая 2020 15:27
НВР:
Я не соблюдаю этот ритуал,я верю что Бог их воскресит.
Ирина, 21 мая 2020 13:19
Да, Бог всех воскресить, но после воскресенья будет страшный суд, где и понадобятся вашим родственникам ваши молитвы за прощение их грехов, ведь усопших уже не могут ничего исправить, только вашими молитвами смягчится их участь ...так говорят священнослужители
Аноним, 24 мая 2020 20:55
НВР:
Священнослужители так говорят, как вы заметили , а Библия горит : " ибо умерший освободился от греха". И Бог отдал за людей сына своего Иисуса, что Воскресить их к жизни не для наказания, а для того чтобы они могли жить вечно.
Алекс, 05 июня 2020 20:18
Верить то можно, только вот за две тысячи лет только один воскрес. И то не факт.
Аноним, 20 мая 2020 08:49
НВР:
Дома
Аноним, 20 мая 2020 11:09
Посещаем кладбище с родственниками и знакомыми. Поминаем дома. Убираем могилы накануне. Троицу празднуем и стараемся где нибудь на берегу,если погода позволяет,а она почти всегда хорошая. И вам желаю.
Аноним, 20 мая 2020 23:26
Да конечно -это святоеНВР:
Аноним, 21 мая 2020 08:38
НВР:
Поминаем всей семьёй дома
Аноним, 22 мая 2020 02:15
Поминаем дома.
Аноним, 22 мая 2020 05:23
НВР:
at home
Аноним, 24 мая 2020 00:11
На кладбище обязательно и уже не одно поколение.
Аноним, 24 мая 2020 21:22
НВР:
На кладбище
Аноним, 25 мая 2020 11:41
Троица – это тот день, когда православные узнали о триединстве Бога.
А когда они об этом узнали, если в первоисточнике христианства - Библии - о Троице нет никаких упоминаний.
Кто и зачем придумал Трицу и в каком году?
Аноним, 05 июня 2020 16:30
Читайте книгу деяния апостолов 2глава там всё написано.
Аноним, 25 мая 2020 19:22
НВР:
Дома. Не понимаю пиршества на могилах
Аноним, 28 мая 2020 17:48
НВР:дома
Вера, 29 мая 2020 10:41
Милые, добрые люди! С великим праздником ВАС! Помнить своих родных -наш долг,
никто не в праве запретить это делать: не вирус, не президент. Раз - долг, то его надо пойти и отдать как дань памяти нашим любимым близким. А кто и как это сделает, нам перед Богом отвечать. Думаю каждый сделает это достойно.
Счастья, мира и благополучия, дорогие! Всех люблю и молюсь за вас! Вера.
Аноним, 05 июня 2020 02:46
НВР:
В церкви и дома
Аноним, 05 июня 2020 11:40
ДомаНВР:
Аноним, 05 июня 2020 14:48
НВР:
Только дома
Саша, 05 июня 2020 16:12
Это для меня обычный день . Работаю как всегда .
Аноним, 05 июня 2020 16:28
Праздник Пятидесятницы праздновали ещё евреи во времена ветхого завета и к Пасхе он не имеет ни какого отношения .
Аноним, 05 июня 2020 16:33
Обычно съезжаются родственники из разных мест на клатбище. Эти встречи бывают раз в году и конечно поминают усопших на клатбище. Ходят к другим могилкам,отдают дань знакомым, соседям. Все угощают, дают помянуть выпечкой, канфетами и спиртное не возбраняется. Это наша русская традиция. А дома самые близкие или кто не смог посетить могилки.
Андркй, 06 июня 2020 12:15
На кладбище кушать и пить вообще нельзя некротической энергии если примете , на пользу вам это не пойдёт
Аноним, 05 июня 2020 17:43
НВР:
Да
Аноним, 05 июня 2020 18:43
НВР:
Поминаем на кладбище и дома
Аноним, 05 июня 2020 20:31
НВР:
В этом году дома
Аноним, 05 июня 2020 21:36
НВР:
Домо
Аноним, 05 июня 2020 23:20
Чаще на кладбище
Аноним, 06 июня 2020 00:27
НВР:
Сколько помню всю мою сознательную жизнь всегда на кладбищах был крестный ход по территории с песнопением и в конце люди накрывали общие длинные столы и поминали умерших прямо на кладбище.Кто устанавливает эти правила и почему везде они разные? Зачем народ вот так упрекать в том что они полвека делали то что нельзя в вашей статье при этом следуя обычаям заложенным с деда прадеда.
КТО ЧТО ХОЧЕТ ТО И ВОРОТИТ.
Аноним, 06 июня 2020 09:50
НВР:
Ходим на кладбище 2 раза в год, а в основном молитвой
Аноним, 06 июня 2020 10:37
НВР:
Поминаем дома.
Аноним, 06 июня 2020 11:13
НВР:
Дома

С
Семьей
Аноним, 06 июня 2020 20:38
НВР:
Дома перед иконой

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