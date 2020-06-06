Сильнейшая магнитная буря в июне 2020 года: дата бури и как уберечь себя от последствий

Метеочувствительные люди могут испытывать повышенную усталость, у них могут случаться перепады настроения, снижается работоспособность, а также они будут жаловаться на общее недомогание в дни магнитных бурь.
Для того, чтобы облегчить состояние, врачи рекомендуют принимать расслабляющие ванны с добавлением морской соли, пить чай с мятой, снизить на время физическую активность (занятия в тренажерном зале также попадают в список запретов), также избегайте места большого скопления людей, что весьма актуально, если учитывать, что сейчас бушует пандемия вируса COVID-19.
Вторая магнитная буря грядет девятого июня. В это время усиливается солнечная активность, обостряются симптомы, ухудшается состояние здоровья людей, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. В это время существует высокий риск нервных срывов, люди могут жаловаться на головные боли и бессонницу.
Эксперты рекомендуют некоторое время не употреблять соленую пищу, также нужно пить как можно больше чистой воды. Люди, у которых слабая нервная система, должны принимать успокоительные средства. Для того, чтобы быстро и крепко засыпать, врачи советуют воспользоваться отваром мяты или выпить молоко с медом.
8 числа, в понедельник. Магнитные бури будут средними, и приведут к:
- быстрой утомляемости;
- внезапным эмоциональным перепадам;
- резкой смены настроения;
- снижению трудоспособности;
- недомоганиям;
- головным болям;
- мышечным болям.
В этот день специалисты рекомендуют принять горячую ванную с пеной, затем выпить чашечку мятного чая, чтобы окончательно снять напряжение, полученное в течение дня. Не рекомендуются работы, связанные с сильной физической нагрузкой. Также не желательно посещать места массового скопления людей.
9 числа, во вторник. Магнитные бури будут сильными, и приведут к:
- резкому ухудшению здоровья;
- обострению хронических болезней;
- сердечным болям;
- мышечным болям;
- головным болям;
- болям в суставах;
- головокружениям;
- эмоциональной нестабильности;
- проблемам со сном.
Как сохранить здоровье в период магнитных бурь
На протяжении двенадцати месяцев в году метеозависимые люди ощущают отрицательное воздействие космических планет. Метеозависимость можно и нужно лечить. Когда человек взрослеет, то симптомы при метеозависимости проявляются все сильнее, существует высокий риск развития осложнений. Если не лечить это заболевание, то можно столкнуться с фатальными последствиями – инфарктом, инсультом и гипертоническим кризом. Для того, чтобы избежать плохого воздействия магнитных бурь, эксперты советуют следовать некоторым рекомендациям:
- Старайтесь свести к минимуму пребывание на солнце.
- Регулярно делайте зарядку (имеется ввиду не полноценный спорт, а лишь несколько обычных упражнений, которые направлены на улучшение кровообращения).
- Следует регулярно выполнять упражнения, которые направлены на дыхание.
- Контрастный душ – ключ к успеху. На первый взгляд вам покажется, что это сложно, но позже вы сможете привыкнуть. Достаточно чередовать по десять-пятнадцать секунд холодную и горячую воду.
- Рекомендуется пить травяные отвары, либо добавлять несколько различных трав в обычный чай с лимоном.
Врачи рекомендуют в магнитные дни избегать физической активности, если ваша работа связана с физическим трудом, возьмите выходной, или сообщите начальству, что неважно себя.
Источник: Пронедра
Плохо. Была слабость и тяжесть
очень сильно болела голова
Очень плохо
Плохо, слабость в мышцах, шатала из стороны в сторону
Очень тяжело. Бессоница, панические атаки, головокружение, слабость, апатия, тревога, потеря аппетита.
Плохо. Было высокое давление вызывала скорую.
Высокое давление, сильные головные боли даже не помогали спазмолитики. Сильное недомогание.
Плохо
Очень тяжело.
Очень и очень плохо, сама не ожидала, никогда так не чувствовала себя, пан. Атаки, слабость, голова болела, онемение ступней, давление с 100*65 повысилось 125*75, пульс 107 был, весь день мотало
Легко. Если много срочных дел и есть дети, то тут не до моей метеочувсвительности.
Всё симптомы, как и описовалось в статье.
Вообще не заметила никакой бури, хотя я метеочуствительна.
Не знала о гих ничего. Поэтому пережила))
Ужас
Чуть не ушла на тот сает
Очень тчжело было
Очень тяжело Бессонница замучила спать вообще не спала напряжение
И давление повышалось.
Судя по вашим "прогнозам", магнитные бури должны были быть... Но их, судя по моему самочувствию, не было. Теперь я уже вам не верю. Можете " прогнозировать сколько угодно...
Бессонница, раздражительность, беспокойство, слабость во всём теле
Не снижалось давление. Леду в больнице.
Конец Мая относительно хорошо перенесла. Но с 3 июня с самого утра раскалывается голова
Спас
Болела голова. Слабость. Иногда таблетки не помогали.
Три дня сильно болела голова
Норм
А шо? Они были?
Гипертонический криз.
Пришлось делать укол.
Плохо пережил.
Очень тяжело...
Ощутила по полной
Понизилось давление боли в мышцах слабость головокружение обращалась к врачу