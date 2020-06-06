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NASA предупреждает: 6 июня 2020 года потенциально опасный огромный астероид 2002 NN4 будет пересекать траекторию Земли

12:00 06.06.2020 Фото: nasa.gov
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Данный астероид был открыт в 2002 году, его движение быстрее, нежели движение Земли вокруг Солнца.

NASA предупреждает: 6 июня 2020 года потенциально опасный огромный астероид 2002 NN4 будет пересекать траекторию Земли
163348 (2002 NN4) был открыт в 2002 году

Потенциально опасный астероид под номером 163348 (2002 NN4) будет пересекать траекторию Земли 6 июня в 6:20 (МСК). Данный астероид был открыт в 2002 году, его движение быстрее, нежели движение Земли вокруг Солнца. Привычный круг вокруг Солнца по нашим 365 дням он проходит за 300 суток.

Подразделение NASA сообщает, что он пролетит на минимальном расстоянии, но угрозы для землян 163348 (2002 NN4) не несет. Расстояние на котором он продет будет равно 13 расстояниям до Луны.

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От редакции

Случится ли когда-нибудь столкновение Земли с астероидом?

Аноним, 02 июня 2020 20:00
11 км в поперечнике на скорости 14 км/с убьёт всё живое на Земле, разрушит кору и на тысячи лет жизнь земная прекратится. Это будет взрыв миллиона водородных бомб! Бойтесь космических пришельцев.
Поросёнок Пётр, 06 июня 2020 00:15
Случится ли когда-нибудь столкновение Земли с астероидом?
Ну, гипотетически естественно возможно, а практически, прилёт чего-то крупного, типа того камушка, что способствовал началу вымирания динозвариков 65 миллионов лет назад, маловероятен, человечество скорее погубит себя в войнах или вымрет от эпидемии, чем от астероидов.

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