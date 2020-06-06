NASA предупреждает: 6 июня 2020 года потенциально опасный огромный астероид 2002 NN4 будет пересекать траекторию Земли

Данный астероид был открыт в 2002 году, его движение быстрее, нежели движение Земли вокруг Солнца.

163348 (2002 NN4) был открыт в 2002 году

Потенциально опасный астероид под номером 163348 (2002 NN4) будет пересекать траекторию Земли 6 июня в 6:20 (МСК). Данный астероид был открыт в 2002 году, его движение быстрее, нежели движение Земли вокруг Солнца. Привычный круг вокруг Солнца по нашим 365 дням он проходит за 300 суток.

Подразделение NASA сообщает, что он пролетит на минимальном расстоянии, но угрозы для землян 163348 (2002 NN4) не несет. Расстояние на котором он продет будет равно 13 расстояниям до Луны.