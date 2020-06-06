Мало рожают в Сибири в 2020 году. Минус 7% в Новосибирской области

О рождаемости в Сибирском федеральном округе, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Новосибирскстат.
По предварительным данным во всех регионах Сибирского федерального округа наблюдался спад рождаемости. По итогам первых трех месяцев 2020 года в округе родилось 40,8 тыс. младенцев, что на 2,9 тыс. (на 6,7%) меньше, чем в январе – марте 2019 года. Наибольшее снижение числа новорожденных зафиксировано в Томской области (на 12,6%).
Сибирский федеральный округ — всего родилось 40780 (93,3% к январю-марту 2019)
Республика Алтай — 734 (97,6)
Республика Тыва — 1445 (90,2)
Республика Хакасия — 1268 (93,6)
Алтайский край — 4838 (92,8)
Красноярский край — 7014 (94,2)
Иркутская область — 6597 (94,7)
Кемеровская область — 5523 (94,1)
Новосибирская область — 6732 (93,2)
Омская область — 4299 (93,3)
Томская область — 2330 (87,4).