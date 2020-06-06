Мало рожают в Сибири в 2020 году. Минус 7% в Новосибирской области

В сибирских регионах за 3 месяца этого года появилось на свет почти на 3000 детей меньше, чем за тот же период 2019-го. Наибольший спад рождаемости — в Томской области. Смотри список.

Не хотят рожать сибирячки О рождаемости в Сибирском федеральном округе, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Новосибирскстат. По предварительным данным во всех регионах Сибирского федерального округа наблюдался спад рождаемости. По итогам первых трех месяцев 2020 года в округе родилось 40,8 тыс. младенцев, что на 2,9 тыс. (на 6,7%) меньше, чем в январе – марте 2019 года. Наибольшее снижение числа новорожденных зафиксировано в Томской области (на 12,6%). Сибирский федеральный округ — всего родилось 40780 (93,3% к январю-марту 2019) Республика Алтай — 734 (97,6) Республика Тыва — 1445 (90,2) Республика Хакасия — 1268 (93,6) Алтайский край — 4838 (92,8) Красноярский край — 7014 (94,2) Иркутская область — 6597 (94,7) Кемеровская область — 5523 (94,1) Новосибирская область — 6732 (93,2) Омская область — 4299 (93,3) Томская область — 2330 (87,4).

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