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На основании каких законов должны ходить в масках в магазинах и кто их должен покупать для жителей Новосибирска и Бердска? Разъясняем

20:20 06.06.2020 Фото: pexels.com
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Хотелось бы узнать мнение людей и законность этих деяний. На основании чего и по указу кого мы должны ходить в масках, — с таким вопросом в редакцию»Курьер. Среда. Бердск» обратился читатель. Разъясняем.

На основании каких законов должны ходить в масках в магазинах и кто их должен покупать для жителей Новосибирска и Бердска? Разъясняем
На основании чего мы должны носить маски в коронавирус?
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
На основании каких законов должны ходить в масках в магазинах и кто их должен покупать для жителей Новосибирска и Бердска? Разъясняем

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На каком основании мы все должны ходить в магазины в масках? С таким вопросом в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился житель города.

— В магазинах нужны маски. Хотелось бы узнать мнение людей и законность этих деяний. На основании чего и по указу кого это происходит…В магазинах говорят, что по указу губернатора…А кто-нибудь видел это распоряжение, настоящее, с печатью и росписью?..А не то, что показывают в магазинах, распечатанное на компьютере — ни печати ни росписи. А как же закон? Я, так думаю, что нас приравнивают к стаду баранов и ещё, коль уж захотели, так снабдите БЕСПЛАТНО всех масками!!

Разъясняем, почему мы должны ходить в масках в коронавирус:

1. Потому что постановлением №88 губернатора Новосибирской области введен масочный режим — цитату* и ссылку на постановление на сайте Правительства области прилагаем.
2. По закону № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» региональные власти имеют право вводить дополнительные правила поведения.
3. Мы должны ходить в масках, потому что это снижает риск заражения коронавирусной инфекции. Разъяснения Роспотребнадзора также прилагаем.

Кто должен покупать маски?

Должно ли государство снабдить бесплатно масками жителей во время пандемии? На вопрос «Курьер. Среда. Бердск» ответила заместитель руководителя штаба по противодействию распространения коронавируса в Бердске Жанна Шурова.

— Государство не обязано обеспечить бесплатно масками. Мы обязаны обеспечить доступностью масок для приобретения. Основание — постановление губернатора региона о введении масочного режима. Сейчас маски есть в аптеках и магазинах. В некоторых магазинах они предоставляются бесплатно, — сказала Жанна Сергеевна 5 июня.

Также она подчеркнула, что маски — это безопасность каждого из нас в пандемию.

Основания:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.05.2020 № 88 О внесении изменения в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43.

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» п о с т а н о в л я ю:

Внести в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» изменение, изложив в следующей редакции:

«О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации»

… цитаты из постановления:

5) обеспечить соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы;
6) не допускать в помещение, на иную территорию осуществления деятельности, в транспортное средство граждан, не соблюдающих масочный режим, при нарушении масочного режима гражданином прекращать его обслуживание (отказывать в обслуживании).

ОСНОВАНИЕ для такого постановления:

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – Закон № 68-ФЗ) органы государственной власти субъектов РФ с учетом особенностей чрезвычайной ситуации на территории субъекта РФ или угрозы ее возникновения могут на основании подпункта «ф» пункта 1 статьи 11 Закона № 68-ФЗ во исполнение Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 года № 417 в соответствии с подпунктом «а.2» статьи 10 Закона № 68-ФЗ, предусматривать дополнительные обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Роспотребнадзор разъясняет:

Роспотребнадзор дал пояснения по правовым аспектам отказа потребителям в допуске на торговые объекты без средств индивидуальной защиты (масок) в случае введения режима их обязательного использования.

Для снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции введена и такая важная профилактическая мера как ношение гражданами масок в качестве средства защиты «барьерного» типа.

— Учитывая данный фактор, на уровне высших должностных лиц субъектов РФ, исходя из сложившейся на их территории эпидемиологической ситуации, в числе вводимых ограничительных мер предусматривается обязательное ношение масок в общественных местах (в частности, при посещении торговых объектов, в общественном транспорте и т. п.).

Поэтому, при наличии принятого в установленном порядке нормативного правового акта, возлагающего на физических лиц обязанность ношения маски в определенных местах, подобное требование становится императивным предписанием, подразумевающим как его безусловное соблюдение всеми теми лицами, кому оно адресовано, так и возможность привлечения виновных в его несоблюдении лиц к соответствующему виду ответственности, — заявили в Роспотребнадзоре.

Соответственно в том случае, когда введен так называемый «масочный режим», любое появление физического лица в общественном месте без маски будет иметь признаки противоправного деяния (действия), направленного на создание угрозы не только собственной безопасности, жизни и здоровью, но и безопасности, жизни, здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц, находящихся на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации.

— Исходя из этого, действия хозяйствующих субъектов, осуществляющих разрешенную торговую деятельность, направленные на ненасильственное воспрепятствование в условиях «масочного режима» гражданам–потребителям в посещении торговых объектов без масок и доступе к товарам с целью их приобретения, не могут и не должны рассматриваться как действия, ущемляющие (нарушающие) права потребителей, поскольку такие действия со стороны хозяйствующих субъектов отвечают принципу разумности поведения участников гражданских правоотношений и не имеют признаков необоснованного уклонения от заключения публичного договора, каковым является договор розничной купли-продажи (по смыслу взаимосвязанных положений статей 10 и 426 Гражданского кодекса РФ), — прокомментировали в ведомстве.

Покупатели, не выполняющие требования о ношении масок при посещении общественных мест, включая магазины, могут быть привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 20.6.1 КоАП: невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации.

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От редакции

Есть еще вопросы?

Аноним, 05 июня 2020 13:47
Вопросы есть.В магазинах,правда не во всех отсутствуют разовые маски.Так же в магазинах нет в продаже бюджетных масок.Какие вопросы могут быть.Человек просто забыл маску дома-это же не повод для оскорблений и угроз.Особенно этим грешат кондукторы автобусов.И строжаться то над женщинами и детьми,мужчин,особенно крепкого телосложения,не замечают
Евгений, 05 июня 2020 15:10
Неправда! Замечают всех
Ёла, 05 июня 2020 13:51
НВР: есть вопросы.
Не раскрыты понятия "масочный режим" и "ношение гражданами масок".
Я, например, ношу такую-то маску в сумке, почему меня пытаются заставить надеть эту тряпку на лицо?
Аноним, 05 июня 2020 15:06
Потому что по закону в магазине не разберешся. Надо только через суд и потом еще доказывать простите тем кто Никто.По понятиям проще. Бред полный.Изучите закон!!!!!А не постановление которое противоречит федеральному закону,закону прав потребителей и конституцииРФ. Постановление Рекомендация от Губера,который страхует свой зад ради карьеры.
Аноним, 05 июня 2020 14:21
Бабки вложены,маски закуплены - теперь надо навариться на продаже масок (но голь на выдумку хитра,и с одной маской в кармане второй месяц ходит,а не покупает новую через день)
Аноним, 05 июня 2020 14:49
Ваша великовозрастная "голь" заморачивается даже со стиркой этих импровизированных носовых платков. Типа, не обучены, порошок нынче дорог, горячей воды нет, а виноваты мэры.
"Навариться" -бизнес конца 80-х -нач.90х.
Аноним, 05 июня 2020 14:22
в основании для постановления Вы пишите при введении в НСО кто и кому че ввел . Просьба напечатайте распоряжение о введении .
Аноним, 05 июня 2020 15:07
ст.%6 Конституции еще плиз.Там перчень.
Аноним, 05 июня 2020 14:24
Ссылка на распоряжение губернатора - мёртвая.
Анна., 05 июня 2020 14:37
Уважаемая редакция! У человека на руках справка о наличии IlG антител в крови. Это говорит о том, что человек переболел, имеет иммунитет и не является опасностью для окружающих. Зачем ему носить маску? Хотелось бы разъяснения от компетентных в этом вопросе людей.
Аноним, 06 июня 2020 15:23
Жанна шурова не отличилась оригинальностью ответа. Это из разряда- государство не просила вас рожать
RVV, 06 июня 2020 21:32
Вопрос, почему в магазинах продавцы без масок тогда, но у них же на стойках и кассе висит объявление, что без масок не обслуживают. Вчера 05 июня была в магазине крепеж (магазин возле светофора), все без масок. Ну и основное, народ реально понимает, что решение масок принято в очередной раз для бизнеса. Деньги то потрачены вышестоящими людьми, а теперь нужно все эти маски реализовать, вернуть деньги и получить прибыль. Народ как всегда в дураках. Сколько можно народ оббирать....

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